В Херсоне пропал свет. Российская администрация заявила о «теракте» на линии электропередач

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В подконтрольном России Херсоне 6 ноября пропало электроснабжение, сообщают украинские телеграм-каналы.

По информации телеграм-канала «****** Херсон», в результате отключения электричества остановилось и водоснабжение.

Представители российской администрации Херсона заявили, что на магистрали Берислав-Каховка в результате «теракта» были повреждены три железобетонные опоры линий электропередач, из-за чего без света остались десять населенных пунктов.

«****** Херсон», в свою очередь, сообщил со ссылкой на подписчиков, что в Бериславе россияне подрывают опоры ЛЭП и «валят электрические столбы».

В последние недели во многих городах Украины происходят перебои с электричеством из-за обстрелов критической инфраструктуры российскими военными. Власти Киева не исключают, что в городе могут полностью пропасть свет и водоснабжение.

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