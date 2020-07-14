В Крыму владельца сафари-парка «Тайган», где лев укусил посетительницу, оштрафовали на 400 тысяч рублей
Источник: Интерфакс
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Суд в Крыму назначил штраф в 400 тысяч рублей владельцу сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову за то, что в 2018 году в парке лев укусил посетительницу.
Зубков был признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Как рассказал сам Зубков, гражданский иск пострадавшей будет передан в отдельное производство.
«Тайган» — крупнейший сафари-парк на территории Европы. В общей сложности в нем живут более 2,5 тысячи зверей.