В Крыму владельца сафари-парка «Тайган», где лев укусил посетительницу, оштрафовали на 400 тысяч рублей

Суд в Крыму назначил штраф в 400 тысяч рублей владельцу сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову за то, что в 2018 году в парке лев .

Зубков был признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как рассказал сам Зубков, гражданский иск пострадавшей будет передан в отдельное производство.

«Тайган» — крупнейший сафари-парк на территории Европы. В общей сложности в нем живут более 2,5 тысячи зверей.