«Коммерсант»: делегации России и США проводят в Турции первые переговоры после начала войны. Кремль это не подтвердил, но и не опроверг
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Представители России и США проводят переговоры в Анкаре, столице Турции, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на неназванный источник. Ранее эта встреча публично не анонсировалась.
Российскую сторону на переговорах представляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Кто прибыл в Анкару от американской стороны, «Коммерсант» не уточняет. Журналист Алексей Венедиктов сообщил, не указывая источник, что США представляет директор ЦРУ Уильям Бернс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Последний раз делегации России и США встречались в Женеве 10 января для переговоров по гарантиям безопасности.
В начале ноября The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена попросила власти Украины публично продемонстрировать, что Киев готов к переговорам с Москвой. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для переговоров с Россией. «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — говорил Зеленский.
Президент Украины не упомянул свое прежнее требование, что переговоры невозможны с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Издание Politico утверждает, что Зеленский изменил свою позицию по переговорам с Россией после того, как Белый дом мягко подтолкнул его к этому.