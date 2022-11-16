«Если раньше я был просто осторожен, то потом стал параноиком» Американский учитель восемь месяцев скрывался от российских военных в Херсоне

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Херсон во время российской оккупации. 7 ноября 2022 года Сергей Бобылев / ТАСС

Тимоти Моралес вырос в Великобритании, позже перебрался в США, где преподавал английскую литературу, а незадолго до российского вторжения в Украину открыл языковую школу в Херсоне.

В первые дни войны 56-летний Моралес предпринял попытку выехать из города, но, увидев российские танки, отказался от этой идеи. Проходить через блокпосты россиян он не рискнул, так как боялся, что у него могут отобрать паспорт. В итоге он отправил свою 10-летнюю дочь вместе с бывшей женой, гражданкой Украины, в безопасное место, а сам остался в Херсоне.

Зная, что российские власти и СМИ выставляют США и их союзников своими противниками в войне, Моралес решил, что его могут арестовать просто за то, что он американец.

Следующие месяцы учитель жил в своей квартире, почти не выходя из дома. Продукты ему приносили родственники бывшей жены. Выходить за пределы двора он осмелился только через два месяца, но делал это редко и только в ближайший магазин, где работала девочка-подросток, которой он доверял.

Затворническая жизнь учителя продолжалась до осени, когда во двор его дома пришли российские военные. Моралес успел спрятаться от них в своей квартире, но вскоре прибыли сотрудники ФСБ и ему ничего не оставалось, кроме как открыть им дверь.

По словам Моралеса, ему удалось убедить сотрудников службы безопасности, что он ирландец, а зовут его Тимоти Джозеф. В этом, в частности, ему помогла пожилая соседка, которая подтвердила эту информацию. Позже он сказал журналистам, что ему удалось выкрутиться из этой ситуации только потому, что сотрудники ФСБ «оказались не самыми умными людьми в мире».

Произошедшее сильно напугало учителя. «Если раньше я был просто осторожен, то после этого я стал параноиком», — рассказал он. Понимая, что ФСБ может в любой момент вернуться, он перебрался в квартиру бывшей жены. Домой он не возвращался вплоть до освобождения города украинскими военными.

В новом месте он большую часть своего времени проводил за просмотром фильмов, которые успел загрузить на ноутбук перед началом войны. Позже ему удалось возобновить свои уроки английского языка онлайн. Он не мог получать за это деньги, но, по его словам, занятия помогли ему сохранить рассудок.

Моралес снова забеспокоился о том, что его могут обнаружить, когда в соседний дом заселился сотрудник оккупационного правительства, но со временем этот страх ушел. Как пишет The New York Times, для жителей Херсона в какой-то момент стало очевидно, что российская армия разваливается: ослабла дисциплина, военные стали выглядеть растрепаннее, по городу они начали перемещаться на угнанных автомобилях.

В октябре Моралес заметил, что российские военные начали вывозить из Херсона угнанные машины. Это, по его словам, вселило в него надежду. Неделю перед освобождением города он жил без интернета, поскольку в городе отключили электроэнергию, но 11 ноября он увидел машину, которая ехала по улице с привязанным к антенне украинским флагом. «Тогда я понял — россияне ушли», — рассказал он.

В тот же день Моралес отправился на главную площадь Херсона, где присоединился к празднованию, приветствуя украинских солдат, которые вошли в город без боя. «Были моменты отчаяния, но я знал, что этот день придет», — сказал Моралес журналистам через несколько дней, гуляя по этой же площади с привязанными к пиджаку сине-желтыми ленточками.

The New York Times пишет, что теперь, когда Украина освободила город, Моралес планирует уехать из Херсона. «Мне нужна какая-то дистанция между самим собой и тем, что здесь произошло», — пояснил он.

Фотографии из Херсона

Освобожденный Херсон. Двести шестьдесят второй день войны. Фотографии

Фотографии из Херсона

Освобожденный Херсон. Двести шестьдесят второй день войны. Фотографии