В Геническе пропала замглавы сформированной Россией администрации Херсонской области Екатерина Губарева

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В аннексированной части Херсонской области пропала замглавы сформированной Россией администрации региона Екатерина Губарева. Об этом сообщил ее муж Павел Губарев.

По словам Губарева, его жена не выходила на связь с 16:30 15 ноября. В последний раз ее видели в Геническе у здания правительства аннексированной Херсонской области (сформированные РФ органы власти переехали в Геническ после отступления войск из Херсона).

Губарев отметил, что главе сформированной РФ администрации Владимиру Сальдо также неизвестно, где находится Екатерина Губарева.

Екатерина Губарева была первым министром иностранных дел самопровозглашенной ДНР в 2014 году, а после этого долгое время была депутатом парламента самопровозглашенной республики. Замглавы пророссийской администрации Херсонской области она стала в июне 2022 года.

9 ноября стало известно о смерти заместителя сформированной РФ администрации Херсонской области, 45-летнего Кирилла Стремоусова. По официальным данным, он погиб в ДТП.

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