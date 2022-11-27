Война Двести семьдесят седьмой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 ноября читайте здесь, а главные снимки прошлого дня посмотреть здесь.

Главные новости:

Американский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что интенсивность боевых действий в Украине возрастет в ближайшие несколько недель после прекращения дождей и похолодания.

NYT: две трети стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины.

Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области, в Кривом Роге из-за ракетного обстрела нарушена работа железной дороги.

В Киеве почти полностью восстановлено электроснабжение, прерванное из-за российских ударов.

«ВКонтакте» заблокировал группу «Совета матерей и жен», участницы которого требовали встречи с Путиным.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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