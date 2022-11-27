Война Двести семьдесят седьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 ноября читайте здесь, а главные снимки прошлого дня посмотреть здесь.
Главные новости:
- Американский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что интенсивность боевых действий в Украине возрастет в ближайшие несколько недель после прекращения дождей и похолодания.
- NYT: две трети стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины.
- Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области, в Кривом Роге из-за ракетного обстрела нарушена работа железной дороги.
- В Киеве почти полностью восстановлено электроснабжение, прерванное из-за российских ударов.
- «ВКонтакте» заблокировал группу «Совета матерей и жен», участницы которого требовали встречи с Путиным.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Украинский Forbes 25 ноября сообщил, что, по его подсчетам, основанным на данных, которые распространяет командование ВСУ, Россия за 9 месяцев войны потратила на вторжение в Украину 82 миллиарда долларов — четверть годовых доходов бюджета. Значительная часть расходов на войну — более 14 миллиардов долларов, писал украинский Forbes, пришлась на ракетные обстрелы.
СБУ проводит мероприятия по безопасности в храме Рождества Христова УПЦ Московской патриархии в Ивано-Франковске, сообщает «Суспильне». Осматривают территорию и проверяют людей.
22 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски на территории Киево-Печерской лавры. В СБУ заявили, что цель проверок — не допустить «использования лавры как ячейки „русского мира“» и выявить диверсантов.
В ходе оперативных мероприятий спецслужба обнаружила на территории лавры пророссийскую литературу, которая может использоваться при обучении в духовных семинариях и приходских школах, а также несколько миллионов наличных, в том числе российские рубли.
Рассказываем, почему Киево-Печерская лавра (не без оснований) считается центром ориентированного на Москву духовенства — и что происходит с ней после начала войны в Украине
Почему против войны больше протестуют женщины и есть ли перспективы у антивоенного сопротивления в России? Рассказывает Кристина Сафонова
В 2022 году в России на протестных акциях против мобилизации впервые стали чаще задерживать женщин. Это можно объяснить тем, что мужчины, ранее выходившие на протесты, либо уехали за границу, либо опасаются, что в случае задержания могут быть отправлены на войну.
Как бы то ни было, антивоенный протест становится отчетливо женским. Женщины организуют комитеты помощи мобилизованным мужьям и сыновьям, ездят вызволять их с передовой, пишут жалобы властям, ищут попавших в плен и пропавших без вести.
Специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова поговорила с тремя россиянками, ставшими активными участницами антивоенного сопротивления: одна из них помогает выживать украинским беженцам в России, другая консультирует призывников, как избежать отправки на фронт, третья издает феминистскую газету «Женская правда».
Из-за российского ракетного удара, нанесенного утром 27 ноября, в Кривом Роге нарушена работа железной дороги
Об этом, сообщает РБК, заявил глава городской военной администрации Евгений Ситниченко в эфире телеканала «Рада».
«К этому моменту значительные разрушения. Возможность передвижения железной дорогой сейчас — не имеем такой возможности. И что касается восстановления — это будет большая работа и долгая работа», — сказал он.
Ранее глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в Кривом Роге два ракетных удара нанесены по объекту инфраструктуры, не уточняя, что именно подверглось обстрелу.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Киеве, как сообщила ранее городская военная администрация, электроснабжение восстановлено полностью. В Львовской области, также оставшейся без света на этой неделе после российского ракетного обстрела, одновременно пользоваться электроэнергией и водой могут только 50% потребителей, заявил губернатор Максим Козицкий.
Как написал Козицкий в телеграме, уже есть возможность подавать свет, воду и тепло в каждый дом на территории области, но в энергосистеме Украины не хватает мощности для этого.
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Минск, планировавшийся 27-28 ноября, отменен «в связи с безвременной кончиной» 26 ноября министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства. В рамках визита Лавров должен был принять участие в совместном заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси.
О новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно, заявил МИД РФ.
Владимир Макей умер 26 ноября в возрасте 64 лет. Причина смерти пока не объявлена.
Минобороны РФ вчера объявило, что из плена освобождены еще 9 российских военных. 24 ноября Минобороны РФ сообщало, что по итогам переговоров из украинского плена возвращены 50 российских военнослужащих. 23 ноября военное ведомство сообщило, что в результате переговорного процесса из украинского плена освобождены 35 военных РФ.
Телканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Днепр, 26 ноября
Также глава Днепропетровской области подтвердил, что утром 27 ноября российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. По его словам, по инфраструктурному объекту были выпущены две ракеты. На месте происшествия работают экстренные службы, ущерб уточняется, написал он.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что за ночь российские войска нанесли пять ударов по территории региона. Обстрелам, по его словам, подверглись Никопольский район — Красногригорьевская и Марганецкая общины. Есть разрушения, но жители не пострадали, написал Резниченко в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Киевская городская военная администрация сообщила, что к 09:00 27 ноября в столице Украины почти полностью восстановлено электроснабжение, прерванное из-за российских ударов.
Водоснабжение, теплоснабжение и связь в городе, цитирует УНИАН сообщение администрации, работают в штатном режиме и возможны только локальные аварийные ситуации.
Российские телеграм-каналы обратили внимание на выступление телеведущей Ангелины Вовк в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».
Вовк сказала (цитата по «Подъему»)
У меня тоже есть украинская кровь, я им тоже сказки читала. И думаю, вдруг меня услышат? Мне кажется, что когда зазвучала бы эта музыка из передачи «Спокойной ночи, малыши», и они услышали бы мой голос, я бы сказала: «Здравствуйте, мои девочки и мальчики. Остановитесь. Что вы делаете?»
В редакции «Медузы» разошлись мнения по поводу того, расценивать ли эти слова Вовк как антивоенное высказывание.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет о боях за Павловку и Угледар в Донецкой области. Британские военные отмечают, что несмотря на то, что за эти населенные пункты последние две недели идут ожесточенные бои, ситуация в этом районе изменилась лишь незначительно, при этом российская морская пехота понесла тяжелые потери.
Обе стороны конфликта сосредоточили значительные силы в этом районе, говорится в обзоре Минобороны Великобритании, бои за него будут продолжаться.
Россия, считают авторы обзора, вероятно, оценивает этот район как потенциальную отправную точку для будущего крупного наступления на север с целью захвата остальной части удерживаемой Украиной Донецкой области. Однако Россия, предполагают в Минобороны Великобритании, вряд ли сможет сконцентрировать там достаточно сил и средств для оперативного прорыва.
Также в ежедневной сводке Института изучения войны сообщается со ссылкой на ГУР Минобороны Украины, что в России, вероятно, пытаются создать новые группы наемников, чтобы «уравновесить влияние создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина».
ГУР 26 ноября сообщало, что под руководство бизнесмена Армена Саркисяна, связанного с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, отдали СИЗО и исправительные колонии на занятых российскими войсками территориях Украины. Украинская военная разведка предполагает, что Саркисян намерен использовать эту роль для создания новой «частной военной компании» при финансовом участии Самвела Карапетяна — главы группы компаний «Ташир». «Вполне вероятно, что высокопоставленные российские чиновники одобрили усилия Саркисяна, поскольку частные военные компании в России незаконны», считает ISW.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, включая военную разведку.
Американский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что интенсивность боевых действий в Украине возрастет в ближайшие несколько недель.
Боевые действия, считают эксперты ISW, последнее время замедлились из-за неблагоприятных погодных условий, однако метеорологи прогнозируют похолодание на северо-востоке Украине в конце ноября — начале декабря. Это означает, что почва замерзнет достаточно для передвижения техники и личного состава.
ISW указывает, что у него нет данных, подтверждающих, что стороны конфликта готовятся к наступлению после улучшения погодных условий.
Две трети стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины
20 из 30 стран-членов НАТО значительно исчерпали свои военные ресурсы для отправки оружия в Украину, рассказал газете The New York Times представитель Североатлантического альянса.
Однако остальные все еще в состоянии предоставлять значительные вооружения, особенно такие крупные союзники, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды, добавил собеседник издания.
Эксперты, опрошенные журналистами, говорят, что в ходе войны в Украине обе стороны расходуют оружие и боеприпасы невиданными темпами со времен Второй мировой войны, к чему Запад оказался фундаментально неподготовлен.
В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сборная России до участия в турнире не допущена из-за российского вторжения в Украину. Однако один гражданин России в ЧМ участвует — полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, получивший российский паспорт. Ондуа вышел на поле в бутсах с российским флагом. FIFA решила его за это не наказывать, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Международной федерации футбола.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Запорожской областях Украины.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, в том числе Минобороны.
Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Кривом Роге. Ранее в Днепропетровской области и соседних с ней регионах была объявлена воздушная тревога.
Кривой Рог — родной город президента Украины Владимира Зеленского — регулярно подвергается обстрелам.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже 277 дней. Спасибо, что вы с нами все это время.