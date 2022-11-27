Bellingcat нашел московскую недвижимость у супругов, задержанных в Швеции за шпионаж Их квартира находится в одном доме с сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению Скрипалей

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Супружеская пара, задержанная в Швеции по подозрению в шпионаже на российские спецслужбы, владеет квартирой в Москве в доме, где проживают многие высокопоставленные сотрудники ГРУ. Об этом написал у себя в твиттере основатель проекта Элиот Хиггинс со ссылкой на своего коллегу по проекту, расследователя Христо Грозева.

Как сообщалось ранее, двух предполагаемых шпионов-иммигрантов из России задержали в Стокгольме 22 ноября. Центр «Досье» и издание Expressen назвали имена подозреваемых — это 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена Кулькова, которые живут в Швеции с 1997 года и помимо российского гражданства получили шведское. По данным окружного суда Стокгольма, задержанные занимались шпионажем с 2013 года.

По сведениям Грозева, в октябре 1999 года супруги и их дочь были зарегистрированы в качестве владельцев квартиры по адресу улица Зорге, дом 36 в Москве. Однако, жили ли супруги когда-нибудь в этой квартире, неясно.

Как пишет Bellingcat, в доме на улице Зорге по соседству с ними в квартире 288 проживает генерал-майор ГРУ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов), предполагаемый соучастник . Также его считают причастным к отравлению ядом «Новичок» болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году.

В том же доме живет начальник подразделения 29155 ГРУ, генерал-майор Андрей Аверьянов. Его в числе прочего называли командующим операцией по подготовке взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году. В той операции участвовали предполагаемые сотрудники ГРУ, которые известны под именами .

Кроме того, в этом доме есть квартира генерал-майора Андрея Ильченко, который, по данным Bellingcat, отвечает за операции ГРУ по дезинформации. Например, по данным партнеров Bellingcat из российского издания , Ильченко в том числе курировал деятельность дуэта из бывшей журналистки RT Яны Урлашовой и гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа, которые под видом расследовательского проекта Bonanza Media распространяли фейки по делу рейса MH17. После этой публикации The Insider у его главреда прошли обыски в его московской квартире по делу о клевете против ван дер Верффа. Сам Доброхотов вскоре покинул Россию.

По данным шведских властей, Сергей Скворцов и Елена Кулькова владели рядом компаний в стране, которые в числе прочего занимались поставками судового и авиационного оборудования, а также предоставляли IT-услуги. В течение нескольких лет одна из этих компаний фактически контролировалась отставным полковником ГРУ через компанию, базирующуюся на Кипре, утверждает Bellingcat.

Также установлена связь пары с сотрудниками шведской разведки. Как выяснилось, дочь россиян проживала в одной квартире с сыном бывшего высокопоставленного сотрудника военной разведки Швеции «Муст».