The Insider и Bellingcat: операцией по взрыву складов в 2014 году в Чехии руководил генерал ГРУ Андрей Аверьянов

Операцией по подготовке взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году, в совершении которых власти страны обвиняют российское ГРУ, лично руководил глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Андрей Аверьянов. Об этом говорится в расследовании The Insider и Bellingcat.

Всего в операции участвовали шесть человек — двое подчиненных Аверьянова Денис Сергеев и Егор Гордиенко, подполковник Николай Ежов и предполагаемые сотрудники ГРУ, которые известны под именами . В Чехии они использовали паспорта на имена Руслана Табарова и Николая Попы.

По данным расследователей, Петров и Боширов связались с компанией Imex, которая занималась хранением оружия на складе, и попросили доступ к закрытому участку склада с 13 по 17 октября 2014 года. Они представились потенциальными покупателями боеприпасов. Компания Imex связалась с болгарским торговцем оружием , сообщив ему о потенциальных клиентах, но его встреча не заинтересовала.

Взрыв на складе произошел 16 октября. Уже через несколько минут Петров и Боширов улетели в Москву из Вены, а Аверьянов и Ежов в тот же день вылетели из Праги в Вену, откуда затем также отправились в Москву.

17 апреля Чехия объявила предполагаемых сотрудников ГРУ, известных под именами Петрова и Боширова, в розыск. Тогда же было объявлено о высылке 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии подозревают в работе на разведку.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 19 апреля заявил, что взрывы не были «актом государственного терроризма», так как были направлены не против Чехии, а против «товара болгарского торговца оружием».

Россия назвала обвинения абсурдными и голословными и в качестве ответной меры выслала 20 чешских дипломатов.

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