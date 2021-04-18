Чехия считает, что российские спецслужбы стоят за взрывами на складах боеприпасов в Врбетице, а отношение к этому могут иметь «Петров» и «Боширов» Все подробности этой истории

Власти Чехии объявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов и под дипломатическим прикрытием. Об этом 17 апреля сообщили на пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МВД и МИДа Ян Гамачек. Сотрудников российского посольства обязали покинуть страну в течение 48 часов. «Мне очень жаль, что чешско-российские отношения так серьезно пострадают, но мы должны отреагировать. Мы находимся в той же ситуации, что и Великобритания во время отравлений в Солсбери», — заявил Гамачек.

Российские спецслужбы причастны ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в Злинском крае на юго-востоке Чехии, заявили власти страны. Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые посещали Прагу и Злинский край в первой половине октября 2014 года. Они использовали российские паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, а также паспорт Молдовы на имя Николай Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров.

В 2018 году Великобритания обвинила Петрова и Боширова в отравлении нервно-паралитическим ядом «Новичок» в городе Солсбери бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как позже выяснили расследовательские издания The Insider и Bellingcat, Петров и Боширов — это офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига из секретной части № 29155, специализирующейся на операциях за границей.

Чешская полиция подозревает, что Мишкин и Чепига причастны ко взрывам в Врбетице, пишет издание Respekt. Как выяснили правоохранительные органы, российские агенты прибыли в Прагу рейсом из Москвы 13 октября 2014 года и отправили запрос по электронной почте на посещение складов в Врбетице. Однако у полиции нет прямых доказательств, что Мишкин с Чепигой физически находились на складах, отмечает издание. 16 октября россияне выехали в Австрию, откуда вернулись в Москву.

Перед взрывами на склад должны были доставить боеприпасы для одного из крупных болгарских торговцев оружием, который в дальнейшем планировал продать его на Украину. По версии полиции, взрыв произошел преждевременно, его планировали устроить не в самой Чехии, а во время транспортировки боеприпасов в другую страну.

Последствия взрыва в Врбетице 16 октября 2014 года

Одной из целей ГРУ был болгарский торговец оружием Емельян Гебрев, напоминает Respekt. В 2015 году его дважды травили ядом «Новичок». The Insider и Bellingcat выяснили, что к отравлению Гебрева был причастен сотрудник российской разведки под агентурным именем Сергей Федотов. Он же руководил операцией по отравлению Скрипалей в Солсбери.

Ян Гамачек заявил, что инициирует рассмотрение «дела Врбетице» на встрече глав МИДов стран Евросоюза 19 апреля. Также он отказался от запланированного на понедельник рабочего визита в Москву, в ходе которого намеревался обсудить вопрос поставок в Чехию вакцины от коронавируса «Спутник V». По сведениям издания Denik, Гамачек знал обо всех обстоятельствах расследования о взрывах в Врбетице еще за две недели до обнародования информации, но продолжал планировать поездку в Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на озвученные Чехией обвинения и высылку дипломатов заявила следующее: «Праге хорошо известно, что последует за подобными „фокусами“». Дипломатический источник «Интерфакса» отметил, что высылая дипломатов, Прага, видимо, решила закрыть собственное представительство в Москве.

В ночь на 18 апреля стены российского посольства в Праге облили кетчупом. Полиция задержала семерых человек. По словам задержанных, кетчуп символизирует кровь погибших при взрыве в Врбетице.

Обновлено. МИД РФ назвал чешские обвинения «голословными» и «абсурдными», пообещав Праге ответные меры. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Фото в анонсе: Metropolitan Police / Reuters / Scanpix / LETA