Настоящие имя и фамилия Александра Петрова, которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, — Александр Евгеньевич Мишкин, выяснили Bellingcat и The Insider. Как и Анатолий Чепига, он — сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).

Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга в Архангельской области и получил медицинское образование в военной академии. Во время обучения ему предложили работать в ГРУ, и к 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова. Расследователи отмечают, что в отличие от Руслана Боширова, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина — имя, отчество, родной город, имена родителей.

Bellingcat и The Insider заявляют, что установили личность Мишкина на основании данных «многочисленных источников», знакомых с ним.