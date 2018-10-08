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Bellingcat и The Insider раскрыли личность Александра Петрова — это врач из ГРУ Александр Мишкин

Bellingcat
18:48, 8 октября 2018
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Настоящие имя и фамилия Александра Петрова, которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, — Александр Евгеньевич Мишкин, выяснили Bellingcat и The Insider. Как и Анатолий Чепига, он — сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).

Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга в Архангельской области и получил медицинское образование в военной академии. Во время обучения ему предложили работать в ГРУ, и к 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова. Расследователи отмечают, что в отличие от Руслана Боширова, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина — имя, отчество, родной город, имена родителей.

Bellingcat и The Insider заявляют, что установили личность Мишкина на основании данных «многочисленных источников», знакомых с ним.

Bellingcat и The Insider 26 сентября сообщили, что настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипаля, Руслана Боширова, — Анатолий Чепига. По данным расследователей, он — полковник ГРУ, Герой России.

Кто такие Руслан Боширов и Александр Петров

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