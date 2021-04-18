«Нельзя не видеть американский след». МИД РФ назвал обвинения Чехии во взрывах провокацией

Министерство иностранных дел РФ заявило «решительный протест» властям Чехии из-за высылки 18 сотрудников российского посольства в Праге и обвинений в причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

В заявлении, опубликованном на сайте МИДа, подозрения в адрес России называются «голословными», «надуманными» и «абсурдными».

Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев.

Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами.

17 апреля власти Чехии объявили о причастности российских спецслужб ко взрывам, произошедшим 16 октября и 3 декабря 2014 года на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Правоохранительные органы подозревают, что взрывы могли организовать россияне Александр Петров и Руслан Боширов — ранее Великобритания заявляла, что люди с этими именами стояли за . Прага также объявила о высылке 18 сотрудников российского посольства, назвав их агентами ГРУ и СВР.

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