Полиция пришла с обыском к главному редактору The Insider Роману Доброхотову по делу о клевете. На прошлой неделе издание признали «иноагентом»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Утром 28 июля полиция Москвы устроила обыски у главного редактора Романа Доброхотова. «Видимо у меня обыск. Стучится полиция», — написал Доброхотов в твиттере в 7:29 утра. Он опубликовал свой адрес и сказал, что ему «не помешал бы адвокат», после чего перестал выходить на связь. Жена Доброхотова сообщила о случившемся на горячую линию «ОВД-Инфо», затем разговор прервался. К Доброхотову выехала адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко. С обыском также пришли к родителям журналиста.

28 июля Доброхотов собирался улететь из России, сообщил его коллега Сергей Ежов. В ходе обыска следователь изъял у журналиста заграничный паспорт, а также телефон, ноутбук и планшеты.

Обыск может быть связан с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению нидерландского блогера Макса ван дер Верффа, предположили в редакции The Insider. Этот человек годами доказывает, что Россия не причастна к . The Insider утверждает, что ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом «Боинге» в Донбассе.

РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что московская полиция возбудила дело по о клевете 26 апреля. Адвокат ван дер Верффа Сталина Гуревич подтвердила агентству эту информацию. Адвокат Оксана Опаренко из «Правозащиты Открытки», представляющая интересы Доброхотова, сказала, что журналист проходит по делу как свидетель.

В марте ван дер Верфф подал иск о защите чести и достоинства в Черемушкинский районный суд Москвы. Роман Доброхотов рассказывал, что истец требует взыскать с него 100 тысяч рублей, а также опровергнуть публикацию издания. Заседание по иску назначено на 17 августа.

23 июля министерство юстиции РФ включило издание The Insider в список «СМИ — иностранных агентов». Роман Доброхотов говорил «Медузе», что это может быть связано с тем, что The Insider зарегистрировано в Латвии. «Все очень просто: если у русскоязычного СМИ, которое ругает Путина, иностранное юридическое лицо — этого уже достаточно», — сказал Доброхотов. Он отмечал, что издание продолжит работу в обычном режиме и не будет подчиняться российским законам.

The Insider известно своими совместными расследованиями с международной группой Bellingcat. Оно выпускало материалы о причастности России к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе, а также об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

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Александр Бакланов