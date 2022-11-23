В Швеции задержали российских эмигрантов, подозреваемых в работе на ГРУ

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Служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) задержала двух жителей страны по подозрению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Один из задержанных, согласно сообщению SÄPO, подозревается в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против другого иностранного государства — какого именно, не уточняется. Второго задержанного подозревают в пособничестве и подстрекательстве.

Газета Dagens Nyheter уточняет, что предполагаемых шпионов задержали в пригороде Стокгольма утром 22 ноября. В операции участвовали два вертолета. В доме подозреваемых прошли обыски. По данным окружного суда Стокгольма, задержанные занимались шпионажем с 2013 года.

В свою очередь издание Aftonbladet утверждает, что задержанные — супружеская пара, эмигрировавшая из России. Центр «Досье» и Expressen сообщают, что речь идет о 59-летнем Сергее Скворцове и 58-летней Елене Кульковой, которые живут в Швеции с 1997 года и помимо российского гражданства получили шведское.

Супруги получили образование в сфере электроники и техники, а у Скворцова было два ИНН, на которые зарегистрированы разные компании, пишут журналисты. По данным «Досье» и Expressen, Скворцов также был директором компании BDT Stockholm AB, которая специализируется на производстве и поставках электронных компонентов, в том числе в Россию.

«Судя по профилю работы фирмы и образованию супругов, можно предположить, что их деятельность была связана с радиоэлектронной разведкой ГРУ. Как известно, ведомство активно занимается техническим шпионажем», — отмечает центр «Досье».

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