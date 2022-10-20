На белорусскую авиабазу на границе с Украиной перебросили военную технику. Ее заметили на спутниковых снимках Местные жители говорят, что на базе стало больше российских военных

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На военной авиабазе «Зябровка», расположенной под Гомелем в Беларуси на границе с Украиной, за последние два месяца стало больше военных грузовиков, а территория военного городка выросла. Об этом, как сообщает белорусская служба , свидетельствуют спутниковые снимки, предоставленные американской компанией Planet Labs.

Один спутниковый снимок сделан над аэродромом 24 августа, второй — 16 октября. На более позднем снимке, как утверждает «Радио Свобода», видны зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, а также состав с горючим.

Также на снимке отчетливо видно, что в северной части аэродрома появились песчаные насыпи. «Радио Свобода» отмечает, что на таких же насыпях в других воинских частях устанавливают радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

Житель Гомельского района на условиях анонимности сообщил изданию, что в начале октября на аэродром прибыли российские военные. «Российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Русские живут там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке закрыт, как и прежде. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей», — сообщил собеседник журналистов.

Телеграм-канал , который отслеживает передвижение военной техники в Беларуси, с начала октября не менее семи раз сообщал, что возле «Зябровки» видели грузовики российских и белорусских вооруженных сил.

На территории аэродрома «Зябровка», как утверждает «Беларускі Гаюн», дислоцированы подразделения российской армии. Ссылаясь на спутниковые снимки, проект писал в середине августа, что на авиабазе находятся не менее 10 зенитных ракетных комплексов С-400, от 15 до 60 ракет для ЗРК С-300 и С-400, две единицы ЗРПК «Панцирь», а также радиолокаторы подсвета и наведения. Кроме того, по данным авторов проекта, в окрестностях аэродрома, в лесу за взлетно-посадочной полосой находятся танки и БМП.

17 октября Минобороны Беларуси заявило, что региональная группировка войск России и Беларуси приступила к «вооруженной защите Союзного государства». Группировку, в которую вошли белорусские силы, а также около девяти тысяч российских военных, создали «в связи с обострением на западных границах Союзного государства», говорил Александр Лукашенко. Президент Украины Владимир Зеленский после этого предложил странам «Большой семерки», чтобы на границе Украины и Беларуси разместили международных наблюдателей.

Белорусское издание «Наша Нива» сообщило 17 октября, что со всей Беларуси «получает сигналы о том, что мужчинам приходят повестки в военкомат». В рамках «скрытой мобилизации», по информации издания, прапорщикам и старшинам предлагают переучиться и стать лейтенантами — командирами взвода. «Большая потребность в водителях танков. От предприятий требуют списки военнообязанных. Генералы ездят по заводам и готовят людей к войне», — утверждает «Наша Нива». В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили 18 октября, что в Беларуси «под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации» и идет подготовка операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.

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Фото на обложке: Станислав Красильников / ТАСС