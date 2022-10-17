Минобороны Беларуси объявило, что региональная группировка войск России и Беларуси приступила к «вооруженной защите Союзного государства»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Региональная группировка войск, в которую входят силы Беларуси и России, «приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства». Об этом, как пишет «Белта», сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

«Мы ни на кого не собираемся нападать. Еще раз подчеркиваю, что задачи этой группировки сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ», — сказал министр, выступая на Минском тракторном заводе. Хренин отметил, что перед «людьми в погонах» стоит задача «не допустить развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси».

10 октября Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным создать совместную региональную группировку войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

Основой группировки войск, по словам Лукашенко, стала армия Беларуси, ее дополнили «части РФ». Лукашенко говорил, что в группировку вошла «не одна тысяча» российских военных. 15 октября в Минобороны Беларуси заявили, что первые российские военные прибыли в страну.

8 октября МИД Украины сообщил, что белорусский МИД вручил украинскому послу в Минске Игорю Кизиму ноту о том, что Киев якобы готовит удар по Беларуси. МИД Украины назвал это провокацией. После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны G7 разместить международных наблюдателей на границе Украины и Беларуси.

Читайте также

Лукашенко объявил о создании совместной с Россией группировки войск. Киеву грозит новое наступление со стороны Беларуси?

Читайте также

Лукашенко объявил о создании совместной с Россией группировки войск. Киеву грозит новое наступление со стороны Беларуси?