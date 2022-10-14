Глава МИД Беларуси сказал, что в стране ввели режим контртеррористической операции. Лукашенко заявил о режиме «повышенной террористической опасности»

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В Беларуси ввели режим контртеррористической операции ( ) после сообщений о возможных «провокациях» со стороны «сопредельных государств». Об этом в интервью российской газете «Известия» заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Министр сообщил, что Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, после чего был введен режим контртеррористической операции. «Была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», — заявил Макей.

Глава МИД Беларуси добавил, что «в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции». По его словам, вооруженные силы, правоохранительные структуры и спецслужбы страны готовы «дать отпор на любые провокации» со стороны «сопредельных государств».

Кто конкретно планирует эти «провокации», глава белорусского ведомства не уточнил, отметив, что сегодня «мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить». Когда и на какой срок в стране был введен режим КТО и как операция будет проходить, в интервью не уточняется.

В свою очередь в Комитете госбезопасности Беларуси заявили агентству «Белта», что режим контртеррористической операции не вводился на территории страны. «Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — отметил источник агентства в КГБ. По его словам, в стране проводятся плановые учения для поддержания высокого уровня готовности к борьбе с терроризмом.

Лукашенко также прокомментировал ситуацию. На саммите СНГ в Астане российские журналисты поинтересовались у него, введен ли в Беларуси режим КТО. Тот, согласно видео телеграм-канала «Пул первого», близкого к пресс-службе Лукашенко, ответил:

Введен. В связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано. В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями РФ. Все по плану.

9 октября МИД Украины заявил, что посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту. В ней белорусская сторона сообщила, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. В Украине это назвали провокацией.

На следующий день Александр Лукашенко заявил, что поручил КГБ провести «мероприятия контртеррористического характера». По его словам, в Украине якобы «не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси». Кроме того, он заявил, что Украина, Польша и Литва готовят «боевиков из числа белорусских радикалов» для диверсий в стране.

Тогда же Лукашенко сообщил, что РФ и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, и в страну должны прибыть «не одна тысяча» российских военных.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите «Большой семерки», призвал разместить международных наблюдателей на белорусско-украинской границе. По его мнению, РФ пытается втянуть Беларусь в войну, и в качестве предлога для этого может быть организована некая провокация с якобы нападением Украины на соседнюю страну.

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