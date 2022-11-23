Три области Украины полностью остались без электроэнергии из-за ракетных ударов России. Все АЭС отключены. В Молдове тоже нет света

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Поврежденные автомобили на месте ракетного удара в Киеве, 23 ноября 2022 года Andrew Kravchenko / AP / Scanpix / LETA

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Российские войска днем 23 ноября нанесли массированный ракетный удар по регионам Украины. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что российские военные «пытаются уничтожить объекты энергообеспечения Украины». Из-за новых ударов, по заявлению властей Украины, полностью без электроснабжения остались три региона: Киевская, Одесская и Черниговская области. Аварийные отключения электроэнергии из-за обстрелов происходят во всех регионах Украины и могут продолжаться в течение суток, сообщает «Укрэнерго». По всей стране возникли сбои в работе интернета. «Энергетический террор продолжается», — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По Украине ударили 67 ракет, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Все украинские атомные электростанции отключили от энергосистемы. Все энергоблоки Южно-Украинской АЭС аварийно остановлены из-за разрушения сетей, сообщил представитель «Энергоатома» Леонид Олейник «Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию», — сказал он изданию «РБК-Украина». Энергоблоки Хмельницкой АЭС также отключили от энергосистемы, сообщил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий (город Хмельницкий полностью обесточен). По сообщениям украинских СМИ, Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы, вероятно, из-за резкого падения потребления электроэнергии.

Обновление. Сегодняшний ракетный удар привел к временному отключению всех атомных станций, большинства тепло- и гидроэлектростанций Украины, заявили в министерстве энергетики Украины.

Львов полностью остался без электроэнергии, отопления и воды. Во Львовской области, по данным местной администрации, две ракеты попали в электроподстанцию, из-за чего электроэнергии нет в трех районах. Сам Львов полностью обесточен, сообщил мэр города Андрей Садовый. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​подача отопления и воды. Во Львове не ходят трамваи и троллейбусы, не работает 70% светофоров, а система оповещения о воздушной тревоге может работать с перебоями.

Киев из-за ракетного удара полностью остался без воды, сообщил глава города Виталий Кличко. Подачу воды приостановили, из-за чего в магазинах, а также в пунктах раздачи воды возникли очереди. В Киеве, по словам мэра, поврежден один из инфраструктурных объектов. Из-за обстрела, судя по видео очевидцев, загорелись несколько автомобилей. По словам Кличко, погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка. Еще 11 человек пострадали.

В Киевской области ракеты попали в жилые дома. По словам главы региональной администрации Алексея Кулебы, «есть попадания в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах». Один человек погиб, больше 20 пострадали. Кулеба сообщил, что под обстрел в области также попали объекты критически важной инфраструктуры.

Кишинев и ряд других населенных пунктов Молдовы остались без электроэнергии, сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну. Он связал отключение электричества с обстрелами Украины, которые ведет Минобороны РФ. «По всей стране наблюдаются массовые отключения электроэнергии», — сообщил Спыну. Перебои с электроэнергией также возникли в непризнанном Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что «Россия оставила Молдову в темноте». Российский посол вызван в МИД Молдовы.

Хроника войны

Война Двести семьдесят третий день

Хроника войны

Война Двести семьдесят третий день