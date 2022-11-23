Война Двести семьдесят третий день

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью CNN Portugal, как западные страны относились к возможному российскому вторжению в Украину до 24 февраля и как изменили свое отношение после него.

Так, в определенный момент в Германии считали, что если война начнется, то Украине лучше сдаться. «Германия в какой-то момент считала, что если это (вторжение) произойдет, что будет катастрофой, то лучше закончить все побыстрее, а Украине — сдаться», — заявил Джонсон. По его словам, такой подход объяснялся «всевозможными вескими экономическими причинами».

Франция до последнего не верила в возможность российского вторжения в Украину. «Не сомневайтесь, что французы отказывались в это верить до самого последнего момента», — сказал бывший глава британского правительства.

В свою очередь правительство Италии под руководством бывшего премьер-министра Марио Драги, по словам Джонсона, в какой-то момент заявило, что не сможет поддержать позицию других стран из-за зависимости от российских углеводородов.

После вторжения России отношение европейских лидеров к войне изменилось, рассказал Джонсон. «Все — немцы, французы, итальянцы, (президент США) Джо Байден — увидели, что выбора просто нет. Потому что с этим парнем (президентом РФ Владимиром Путиным) договориться не удалось. Это ключевой момент», — отметил бывший премьер. Он добавил, что с тех пор «ЕС блестяще справился» в своем противостоянии России.