Война Двести семьдесят третий день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 ноября читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- Власти Украины сообщили об обстреле больницы в городе Вольнянск Запорожской области, в результате которого погиб младенец.
- В Купянске Харьковской области при обстреле погибли два человека, сообщили в офисе Зеленского.
- Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством предложила признать «нежелательными» 30 иностранных организаций из 16 «недружественных стран». Также депутаты рекомендовали объявить «экстремистской организацией» российское студенческое издание Doxa.
- Американский Институт изучения войны считает, что Россия готовит «атаку под чужим флагом» в Белгородской области.
- Губернатор аннексированного Севастополя рассказал, что в городе отбили атаку беспилотников: два дрона сбили на подлете к Балаклавской ТЭС, еще три — над акваторией.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью CNN Portugal, как западные страны относились к возможному российскому вторжению в Украину до 24 февраля и как изменили свое отношение после него.
Так, в определенный момент в Германии считали, что если война начнется, то Украине лучше сдаться. «Германия в какой-то момент считала, что если это (вторжение) произойдет, что будет катастрофой, то лучше закончить все побыстрее, а Украине — сдаться», — заявил Джонсон. По его словам, такой подход объяснялся «всевозможными вескими экономическими причинами».
Франция до последнего не верила в возможность российского вторжения в Украину. «Не сомневайтесь, что французы отказывались в это верить до самого последнего момента», — сказал бывший глава британского правительства.
В свою очередь правительство Италии под руководством бывшего премьер-министра Марио Драги, по словам Джонсона, в какой-то момент заявило, что не сможет поддержать позицию других стран из-за зависимости от российских углеводородов.
После вторжения России отношение европейских лидеров к войне изменилось, рассказал Джонсон. «Все — немцы, французы, итальянцы, (президент США) Джо Байден — увидели, что выбора просто нет. Потому что с этим парнем (президентом РФ Владимиром Путиным) договориться не удалось. Это ключевой момент», — отметил бывший премьер. Он добавил, что с тех пор «ЕС блестяще справился» в своем противостоянии России.
Зеленский — о сегодняшних обстрелах Вольнянска и Купянска
Государство-террорист продолжает сражаться против гражданских людей и объектов… Враг снова решил попытаться террором и убийствами добиться того, чего уже девятый месяц не может и не сможет добиться. А будет только отвечать за все зло, которое принесло в нашу страну.
Министерство финансов США опубликовало ряд документов, содержащих руководство по реализации политики ограничения цен на нефть из России.
Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой российской нефти, и вступят в силу 5 декабря. Для судов, загруженных до этой даты, предусмотрен льготный период до 19 января, в течение которого на них не будут распространяться введенные ограничения.
Ограничения, согласно пояснению ведомства, будут действовать с момента погрузки российской нефти на морской транспорт и до первой продажи на суше в юрисдикции другого государства. Минфин США отмечает, что расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование не будут включены в предельную цену. В документах содержится ряд исключений. В частности, послабления в реализации введения потолка цен на российскую нефть предусмотрены для Болгарии, Хорватии, Японии и стран Евросоюза без выхода к морю.
Ожидается, что 23 ноября западные страны согласуют потолок цен на нефть, введенный из-за российского вторжения в Украину. По данным The Wall Street Journal, обсуждаются варианты введения ограничения на уровне 60-70 долларов за баррель.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает признать нежелательной или экстремистской деятельность 30 иностранных неправительственных организаций и общественных объединений из 16 недружественных стран. Об этом заявил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, речь идет об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.
«Ранее эти структуры специализировались на провоцировании беспорядков и сепаратизма в России, вмешательстве в выборы и пропаганде наркотиков, вовлечении подростков в деструктивную деятельность, использовании разных технологий по дискредитации России, а с февраля текущего года активно включились в антироссийскую деятельность в контексте проведения СВО на Украине», — цитирует ТАСС заявление Пискарева.
Среди организаций депутат перечислил следующие:
- НПО «Svoboda Alliance» (Австралия);
- «Русская Америка за демократию в России» (США);
- Проект «Ковчег» (имеющий представителей более чем в 40 странах);
- «Датские друзья демократической России» (Дания);
- «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва);
- Ассоциация «RUHelp — Russians against the war» (Люксембург);
- Сообщество «Free Russia NL» (Нидерланды);
- Фонд «Дом прав человека» (Норвегия);
- Движение «Demokrati-Ja» (Германия);
- «Форум свободной России» (Латвия).
Также Пискарев предложил Генпрокуратуре признать издание Doxa «экстремистской организацией» и запретить его деятельность в РФ. Среди прочего он обвинил издание в публикации инструкций по совершению поджогов военкоматов и изготовлению коктейлей Молотова и «причастности к продвижению проукраинской пропаганды».
МВД России оформило в октябре 471 тысячу заграничных паспортов, это на 48 тысяч больше, чем месяцем ранее, пишет РБК со ссылкой на миграционную статистику. Такой рост выдачи загранпаспортов необычен, традиционно их количество падает по окончании летних отпусков.
Всего с начала 2022 года россияне получили 4,35 миллиона загранпаспортов, что на треть больше чем за десять месяцев 2021 года.
Врачам в освобожденном Херсоне приходится оказывать медицинскую помощь в условиях нехватки электричества, воды и оборудования. 22 ноября в местной больнице прооперировали 13-летнего Артура Вобликова, раненного в результате российского обстрела. Медикам пришлось ампутировать подростку левую руку.
В Купянске Харьковской области в результате российского обстрела погибли два человека, сообщают в офисе Зеленского.
По данным замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, под удар попали жилой дом, поликлиника и школа.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую сообщают даже официальные представители воюющих сторон, невозможно.
Американский Институт изучения войны в новой сводке предполагает, что Россия готовит «атаку под чужим флагом» в Белгородской области.
- Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что ВСУ стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отмечают, что войскам Минобороны РФ необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения украинских военных. Эти утверждения давно циркулируют в сообществе военных блогеров, которые критикуют российское военное командование за оставленные позиции и призывают вернуть территории в Харьковской области, освобожденные ВСУ в сентябре.
- Российские заявления о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не способна сделать это в таких масштабах. При этом поддержка бессмысленного вторжения России снижается среди жителей приграничных регионов и остальной части страны после мобилизации и военных неудач.
Россия не ведет неформальных переговоров с Украиной о прекращении боевых действий, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
«Неформальные переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу в этой войне. Это чистая иллюзия, это невозможно. Но Киев не может отказаться от [поставок] оружия и финансирования со стороны Запада. Это проблема», — сказал дипломат в интервью «Би-би-си».
По словам Келина, Москва и Киев были близки к заключению соглашения в апреле, но украинская сторона «решила по-другому» после получения вооружений от США.
Дипломат также назвал маловероятным обострение конфликта в ближайшие недели. По его мнению, ситуация на фронте сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться.
Зеленский объявил о начале работы «пунктов несокрушимости» в Украине
В обращении по итогам 272-го дня войны президент Украины рассказал, что в стране подготовлены уже более четырех тысяч пунктов помощи. Карта их расположения опубликована на сайте nezlamnist.gov.ua.
Если снова будут массированные российские удары и если будет понимание, что не удается быстро возобновить поставки электричества, то активируется работа «Пунктов несокрушимости» — там все базовые услуги. Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно. Пункты будут работать обязательно при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и так далее.
Все мы должны быть готовы к любым сценариям с учетом того, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать.
Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Интервью Ильи Яшина из «Бутырки» — оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы за стрим о Буче
23 ноября Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение уголовного дела Ильи Яшина, который уже почти пять месяцев находится в СИЗО. Ему грозит до 10 лет колонии за то, что во время стрима на своем ютьюб-канале он рассказал об убийстве мирных жителей в Буче. Перед началом процесса спецкор «Медузы» Светлана Рейтер задала Илье Яшину главные вопросы о войне, тюрьме и возможной эмиграции — а политик письменно на них ответил.
[Если бы меня тогда не задержали, то после объявления мобилизации] я бы никуда не поехал и продолжил публично выступать против войны. Лично для меня мобилизация ничего не изменила. Вполне вероятно, что мне пришла бы повестка. В этом случае я бы демонстративно отказался брать в руки оружие и ехать на фронт, в очередной раз называл бы эту войну преступной и незаконной, призвал бы ее остановить. Постарался бы своим примером мотивировать других. Ну в общем, скорее всего, меня бы посадили в тюрьму на три-четыре месяца позже, чем это случилось в реальности.
Я точно знаю, что не мог поступить иначе [и уехать из России]. Несмотря на отсутствие физической свободы, у меня нет внутреннего конфликта. Тюремное заключение когда-нибудь закончится, а самоуважение останется.
В ночь на 23 ноября российские войска обстреляли город Вольнянск в Запорожской области.
Как сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух, одна из ракет попала в родильное отделение Вольнянской больницы, в результате чего погиб младенец.
ГСЧС Украины опубликовала видео разбора завалов обстрелянной больницы. По данным службы, в момент обстрела в родильном отделении находились женщина и ее новорожденный ребенок, а также врач. Медика и женщину спасателям удалось вытащить из-под завалов живыми.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестовое, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области.
- За сутки противник нанес пять ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и городам и селам.
- Противник ведет оборону на Новопавловском, Запорожском, Криворожском и Херсонском направлениях. Вдоль участка автодороги Каховка — Мелитополь оборудуются дополнительные оборонительные рубежи.
- В Севастополе продолжается подготовка операторов беспилотников как российского, так и иранского производства. Срок их обучения — до трех недель. В настоящее время готовятся около 30 военнослужащих.
- Российские войска продолжают нести потери: за сутки в село Великие Копани в Херсонской области доставили 40 раненых солдат. 21 ноября в Запорожской области в районе города Пологи 40 военнослужащих получили ранения. В населенных пунктах Веселое и Мелитополь были ранены до 45 человек.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 273-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет регулярный онлайн, в котором будет следить за ходом боевых действий и связанными с ними событиями в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.