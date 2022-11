Война Двести семьдесят второй день

Associated Press уволило корреспондента Джеймса ЛаПорта за заметку о том, что упавшие в Польше ракеты принадлежали России

Об этом со ссылкой на источники пишут пишут The Washington Post и The Daily Beast. По данным The Washington Post, в агентстве провели внутреннее расследование произошедшегою

AP после того, как выяснилось, что принадлежность упавших ракет не столь очевидна, было вынуждено удалить новость с пометкой «последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, выпущены Украиной для защиты от ее нападения».

Позднее стали говорить об одной ракете, а не о двух, как было в первых сообщениях.

В AP отрицают, что источником новости о «российских ракетах» был ЛаПорта. Представитель агентства Лорен Истон сообщила в комментарии The Washington Post, что AP следует собственным строгим стандартам и при нарушении принимаются необходимые меры. Однако внутренняя переписка AP, с которой ознакомилась The Washington Post, показывает, что при подготовке этой новости к публикации была «некоторая путаница».

Джеймс ЛаПорта работал в AP несколько лет, в том числе с 2020 года как штатный корреспондент.

