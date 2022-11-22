Война Двести семьдесят второй день

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре пишет о возможных угрозах базе ВМФ России в Новороссийске

18 ноября 2022 года, обращают внимание авторы обзора, российские и украинские СМИ сообщили, что на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России было совершено нападение.

Подробности инцидента неизвестны, однако любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску, весьма вероятно, будет представлять собой дальнейший стратегический вызов для Черноморского флота РФ. Недалеко от нефтяного терминала находится крупная база Черноморского флота России. После того, как летом Украина нанесла удар по севастопольской базе ВМФ РФ, российские подлодки, как сообщалось, были передислоцированы в Новороссийск.

Российское командование, вероятно, будет обеспокоено угрозами для базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей. Они относительно уязвимы без сопровождения и стали играть более важную роль в снабжении российских войск в Украине после того, как в октябре был поврежден Керченский мост.

Если Украина сможет угрожать Новороссийску, это еще больше подорвет и без того ослабленное влияние России в Черном море.