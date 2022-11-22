Война Двести семьдесят второй день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 ноября читайте здесь.
Главные новости дня:
- Служба безопасности Украины пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру «в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».
- Эксперты МАГАТЭ обнаружили повреждения в системе охлаждения Запорожской АЭС, но считают что непосредственной угрозы ядерной безопасности нет. Глава «Росатома» заявлял, что после очередных обстрелов станция «поставлена на риск атомной аварии».
- Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства и парламенты стран НАТО «четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим».
- Великобритания передала Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного наведения Brimstone.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре пишет о возможных угрозах базе ВМФ России в Новороссийске
18 ноября 2022 года, обращают внимание авторы обзора, российские и украинские СМИ сообщили, что на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России было совершено нападение.
Подробности инцидента неизвестны, однако любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску, весьма вероятно, будет представлять собой дальнейший стратегический вызов для Черноморского флота РФ. Недалеко от нефтяного терминала находится крупная база Черноморского флота России. После того, как летом Украина нанесла удар по севастопольской базе ВМФ РФ, российские подлодки, как сообщалось, были передислоцированы в Новороссийск.
Российское командование, вероятно, будет обеспокоено угрозами для базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей. Они относительно уязвимы без сопровождения и стали играть более важную роль в снабжении российских войск в Украине после того, как в октябре был поврежден Керченский мост.
Если Украина сможет угрожать Новороссийску, это еще больше подорвет и без того ослабленное влияние России в Черном море.
Губернатор Белгородской области показал, как строят «засечную черту» на границе с Украиной
Вячеслав Гладков опубликовал фотографии строительства в своем телеграм-канале.
О том, что на границе региона с Украиной возводят засечные сооружения, белгородский губернатор заявил накануне. В октябре Гладков рассказывал, что в Белгородской области начали устанавливать оборонительные сооружения из бетонных блоков.
Засечная черта — это система оборонительных сооружений, применявшиеся на Руси с X века. Они представляли собой заграждения из деревьев, поваленных крест-накрест.
Херсон
Associated Press уволило корреспондента Джеймса ЛаПорта за заметку о том, что упавшие в Польше ракеты принадлежали России
Об этом со ссылкой на источники пишут пишут The Washington Post и The Daily Beast. По данным The Washington Post, в агентстве провели внутреннее расследование произошедшегою
AP после того, как выяснилось, что принадлежность упавших ракет не столь очевидна, было вынуждено удалить новость с пометкой «последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, выпущены Украиной для защиты от ее нападения».
Позднее стали говорить об одной ракете, а не о двух, как было в первых сообщениях.
В AP отрицают, что источником новости о «российских ракетах» был ЛаПорта. Представитель агентства Лорен Истон сообщила в комментарии The Washington Post, что AP следует собственным строгим стандартам и при нарушении принимаются необходимые меры. Однако внутренняя переписка AP, с которой ознакомилась The Washington Post, показывает, что при подготовке этой новости к публикации была «некоторая путаница».
Джеймс ЛаПорта работал в AP несколько лет, в том числе с 2020 года как штатный корреспондент.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Служба безопасности Украины, Нацполиция и Нацгвардия проводят в Киево-Печерской лавре контрразведывательные мероприятия «в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».
Целью мероприятий, заявили в СБУ, являются «недопущение использования Лавры как ячейки „русского мира“, проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. п.; обезопасение населения от провокаций и террористических актов».
Американская технологическая компания Nvidia официально ушла из России
Это, пишет «Коммерсант», следует из отчетности компании за третий квартал 2022 года. В октябре, говорится в документах, все финансовые операции с Россией были приостановлены.
По оценкам компании, в 2022 году на долю России приходится около 2% от общего объема продаж и 4% от продаж игрового направления. Прямые продажи за 2022 год на российском рынке Nvidia считает «несущественными», сообщает издание.
Nvidia, как и многие другие иностранные компании в марте, вскоре после начала российского вторжения в Украину, приостановила продажи в России. В июле компания перестала продлевать и продавать российским компания лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга.
В октябре сообщалось, что до конца месяца компания собирается закрыть офис в России «из-за невозможности обеспечить эффективную работу».
Nvidia — разработчик графических процессоров, которые используются в видеоиграх, автомобильной промышленности и других сферах. В России компания работала с 2003 года.
Компания Huawei разделила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Беларуси будет работать отдельно от других стран СНГ
Российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ теперь будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к компании.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что Россия и Беларусь — «страны с высоким уровнем санкционных рисков, порядок заключения сделок в которых будет отличаться от стран СНГ». При этом Huawei не хочет уходить с российского рынка, который для нее является одним из приоритетных. Сделки в России, считают они, будут особо тщательно проверять на предмет минимизации санкционных рынков.
Телеканал "Дождь" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Великобритания передала Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного наведения Brimstone. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на видео, опубликованное Королевскими ВВС. Сколько именно ракет передала Великобритания — неизвестно.
Ракеты Brimstone первого поколения Великобритания начала поставлять в Украину вскоре после начала российского вторжения. В последний месяц, по данным газеты, в Украину была отправлена партия ракет Brimstone 2, дальность полета которых вдвое превышает возможности предыдущей модели.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. Об этом говорится в заявлении главы агенства Рафаэля Гросси.
Все шесть реакторов АЭС в стабильном состоянии, места хранения ядерных топлива и отходов при ударах не были повреждены, сообщили эксперты. Непосредственной угрозы ядерной безопасности нет, говорится в заявлении.
Помогать украинцам, которых Россия лишила дома; мужчинам, которые не хотят убивать и умирать; правозащитникам, которых власти объявили врагами; своим соседям, которые отказываются замечать войну, — после 24 февраля для многих российских женщин все это оказалась куда важнее, чем карьера и частная жизнь. «Медуза» рассказывает истории трех из них.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил министру строительства области Оксане Козлитиной казнью за задержки при сдаче объектов.
«Один объект не сдается — это уже катастрофа, а у нас пять-шесть объектов — это вообще расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичное. В присутствии родственников», — сказал Гладков на совещании правительства региона, сообщал «Подъем».
Пресс-служба губернатора отказалась комментировать инцидент, заявив, что у главы региона «множество мероприятий», а «паблики часто врут».
Здравствуйте! В этой трансляции мы будем рассказывать о всех важных событиях, связанных с войной в Украине, которая идет уже 272 дня. Спасибо, что вы с нами.