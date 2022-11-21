Война Двести семьдесят первый день

новости

Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 ноября читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости дня:

Германия после падения ракеты на польской территории возле границы с Украиной предложила предоставить Варшаве системы противоракетной обороны Patriot. Министр обороны Польши заявил, что Patriot могут разместить возле польско-украинской границы.

The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, на которых, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. Однако, подчеркивает издание, по видеозаписям невозможно установить, при каких обстоятельствах погибли пленные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об этом видео, заявил, что «Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление».

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили Украине военную помощь более чем на 20 миллиардов долларов.

В Макеевке в самопровозглашенной ДНР произошел пожар на территории нефтебазы. Его причиной власти ДНР назвали «попадание взрывоопасного предмета».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!