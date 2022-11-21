Война Двести семьдесят первый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 ноября читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости дня:
- Германия после падения ракеты на польской территории возле границы с Украиной предложила предоставить Варшаве системы противоракетной обороны Patriot. Министр обороны Польши заявил, что Patriot могут разместить возле польско-украинской границы.
- The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, на которых, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. Однако, подчеркивает издание, по видеозаписям невозможно установить, при каких обстоятельствах погибли пленные.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об этом видео, заявил, что «Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление».
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили Украине военную помощь более чем на 20 миллиардов долларов.
- В Макеевке в самопровозглашенной ДНР произошел пожар на территории нефтебазы. Его причиной власти ДНР назвали «попадание взрывоопасного предмета».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Германия предложила предоставить Польше системы противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после падения ракеты на прошлой неделе. Об этом, сообщает Reuters, объявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя это предложение, сообщил, что предложил Германии разместить системы ПВО Patriot на границе с Украиной.
Песков прокомментировал и отказ Польши, председательствующей в ОБСЕ, пустить главу МИД РФ Сергея Лаврова на встречу министров иностранных дел стран-членов этой организации, которая пройдет в городе Лодзь 1-2 декабря.
«Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей страны, а тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль для ОБСЕ, как для организации, это однозначно», — сказал пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»).
Пресс-секретарю президента РФ задали вопрос и о широко обсуждаемом видео, на котором, по имеющимся данным, показано убийство российских военных, сдавшихся в плен.
«Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен. И, безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — цитирует Пескова «Интерфакс».
Отвечая на вопрос, будет ли Россия обращаться в международные структуры для расследования произошедшего, пресс-секретарь президента пояснил: «Если будет признано, что есть какие-то намеки на эффективность и надежда на эффективность, то да, если нет — то это не будет иметь смысла».
Также в ходе ежедневного пресс-колла Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации, о возможности которой неоднократно говорилось.
«Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны», — сказал Песков (цитата также по «Интерфаксу»).
Российское руководство не ставит целью «специальной военной операции» смену власти в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Нет, президент (Путин) уже об этом говорил», — цитирует Пескова «Интерфакс».
«Суспильне» со ссылкой на своего корреспондента сообщает о звуках взрывов в Херсоне. Украинская сторона заявляла, что российские войска регулярно обстреливают город, который они оставили в первой половине ноября после нескольких месяцев оккупации.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
20 ноября в украинских и российских (в том числе провоенных) телеграм-каналах распространили видео показательного задержания двух военнослужащих РФ. Как утверждает канал «Zаписки Vетерана», который одним из первых опубликовал ролик, запись была сделана в Белгородской области. Кто и когда снимал видео, не уточняется.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что за прошедшие сутки от российских обстрелов погибли четыре человека — один в Харьковской области и трое в Херсонской.
Еще восемь мирных жителей в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях получили ранения, написал Тимошенко в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет, что российские войска уделяют приоритетное вниманию укреплению обороны в районе Сватово в Луганской области, где в течение последних семи дней продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки.
В Сватово, считают британские военные, для укрепления обороны перебрасываются, в том числе, плохо обученные мобилизованные («Медуза» и другие независимые СМИ неоднократно писали об этом).
Поскольку Сватово является крупным населенным пунктом в Луганской области, российские власти, скорее всего, будут рассматривать сохранение контроля над ним в качестве политического приоритета. Однако командирам на месте приходится справляться с задачами поддержания надежной обороны, одновременно пытаясь выделить ресурсы для наступательных операций дальше на юг.
Как оборонительный, так и наступательный потенциал России по-прежнему сдерживается острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала.
Бывший майор полиции из Ростова-на-Дону Сергей Кадацкий, приговоренный к 15 годам колонии за убийство жены и покушение на убийство тестя, погиб в ходе боевых действий в аннексированной Луганской области. Об этом сообщает портал Ростова-на-Дону 1rnd.ru.
По данным портала, мужчину посмертно наградили медалью «За отвагу»: «Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу», — говорится в указе, подписанном главой самопровозглашенной ЛНР Леонидом Пасечником.
В Одесской области вводятся экстренные отключения света
Об этом сообщают «Новости Одессы» со ссылкой на региональное управление энергетическими сетями.
Расписание стабилизационных отключений, которые «Укрэнерго» проводит с 20 октября, таким образом не действует. Предполагается, что в рамках стабилизационных отключений подача электричества прекращается в определенное время и не более чем на четыре часа.
Вечером 20 ноября российские военные нанесли ракетный удар по поселку Шевченково в Купянском районе, заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его данным, ракета С-300 попала в двухэтажный жилой дом. В результате погибла 38-летняя мирная жительница, еще два человека получили ранения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
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Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы
Президент Украины в видеообращения в частности сказал:
Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим! И в День достоинства и свободы соберемся на площади Независимости. Там, где всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и «Революции достоинства. Там, где мы отмечали 30-летие независимости Украины. И там, где мы отметим День Победы Украины.
День достоинства и свободы — государственный праздник Украины. Отмечается с 2014 года 21 ноября в годовщину начала Оранжевой революции» в 2004 году и Революции достоинства в 2013 году.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили Украине военную помощь более чем на 20 миллиардов долларов
Остин, выступая на пресс-конференции в Индонезии, также добавил, что Соединенные Штаты «будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется».
«Звезда» — телеграм-канал телеканала Минобороны РФ. Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, в том числе Минобороны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки ВСУ отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.
- Российские войска нанесли два ракетных удара и совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области.
- В аннексированной Луганской области продолжаются мероприятия принудительного переселения местных жителей. В частности, в город Луганск принудительно перемещены жители Беловодска.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Хотя ни Владимир Путин, ни премьер Михаил Мишустин словосочетание «мобилизационная экономика» ни разу не использовали, российские чиновники то и дело говорят о ней.
При этом точного определения «мобилизационной экономики» нет ни в экономической литературе, ни в российском законодательстве. Как правило, этот термин используют применительно к описанию экономики военного времени или в период активной подготовки к войне, например, экономики СССР во время Великой отечественной войны.
Что подразумевают в России под «мобилизационной экономикой» сейчас и как власти РФ собираются преодолевать трудности, связанные с войной и санкциями, читайте на «Медузе».
За 270 дней полномасштабной войны российская армия запустила по Украине более 4700 ракет. Об этом 20 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам международной организации Франкофонии.
Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию.
Он также упомянул один из последних массированных ударов 15 ноября, когда по Украине выпустили около ста ракет.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о всех важных событиях, связанных с войной в Украине, которая идет уже 271 день. Спасибо, что вы с нами все это время.