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Семь граффити Бэнкси в Украине. Фотографии Все гадали, это Бэнкси или нет. Художник подтвердил свое авторство

Источник: Meduza
Граффити Бэнкси на стене разрушенного здания в городе Гостомеле в Бучанском районе Киевской области. 13 ноября 2022 года
Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Анонимный художник Бэнкси подтвердил, что создал в разных местах в Украине — в Киеве и Киевской области — семь граффити, сообщает The Art Newspaper. Первые граффити, выполненные в стиле Бэнкси, заметили 10 ноября 2022 года, после чего возникли предположения, что британский художник посетил Украину. В тот же день Бэнкси опубликовал фото граффити с гимнасткой, появившегося на разрушенном доме в поселке Бородянка. Вскоре в Киеве и близлежащих городах обнаружили еще несколько работ, похожих на стрит-арт Бэнкси. Среди них — ребенок, побеждающий в спарринге мужчину в форме для единоборств (которыми увлекается Владимир Путин). В разговоре с The Art Newspaper 14 ноября Бэнкси подтвердил свое авторство этой и других работ.

Киев. Майдан Незалежности. На граффити дети качаются на стоящем рядом противотанковом еже как на качелях
Ed Ram / Getty Images
Бородянка. На граффити ребенок побеждает в спарринге мужчину в форме для восточных единоборств
Andrew Kravchenko / AP / Scanpix / LETA
Бородянка. На граффити гимнастка стоит на руках
Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA
Ирпень. На граффити гимнастка с лентой
Andrew Kravchenko / AP / Scanpix / LETA
Горенка. На граффити бородатый мужчина принимает ванну
Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
Киев. На граффити бронированный грузовик с ядерной боеголовкой в форме пениса. Изображение пениса, вероятно, появилось до Бэнкси
Roman Pilipey / EPA / Scanpix / LETA
Гостомель. На граффити женщина в халате с огнетушителем и в противогазе. Работа появилась на доме недалеко от аэропорта Антонов
Ed Ram / Getty Images

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