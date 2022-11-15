Семь граффити Бэнкси в Украине. Фотографии Все гадали, это Бэнкси или нет. Художник подтвердил свое авторство
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Анонимный художник Бэнкси подтвердил, что создал в разных местах в Украине — в Киеве и Киевской области — семь граффити, сообщает The Art Newspaper. Первые граффити, выполненные в стиле Бэнкси, заметили 10 ноября 2022 года, после чего возникли предположения, что британский художник посетил Украину. В тот же день Бэнкси опубликовал фото граффити с гимнасткой, появившегося на разрушенном доме в поселке Бородянка. Вскоре в Киеве и близлежащих городах обнаружили еще несколько работ, похожих на стрит-арт Бэнкси. Среди них — ребенок, побеждающий в спарринге мужчину в форме для единоборств (которыми увлекается Владимир Путин). В разговоре с The Art Newspaper 14 ноября Бэнкси подтвердил свое авторство этой и других работ.