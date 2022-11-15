Семь граффити Бэнкси в Украине. Фотографии Все гадали, это Бэнкси или нет. Художник подтвердил свое авторство

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Анонимный художник Бэнкси подтвердил, что создал в разных местах в Украине — в Киеве и Киевской области — семь граффити, сообщает The Art Newspaper. Первые граффити, выполненные в стиле Бэнкси, заметили 10 ноября 2022 года, после чего возникли предположения, что британский художник посетил Украину. В тот же день Бэнкси опубликовал фото граффити с гимнасткой, появившегося на разрушенном доме в поселке Бородянка. Вскоре в Киеве и близлежащих городах обнаружили еще несколько работ, похожих на стрит-арт Бэнкси. Среди них — ребенок, побеждающий в спарринге мужчину в форме для единоборств (которыми увлекается Владимир Путин). В разговоре с The Art Newspaper 14 ноября Бэнкси подтвердил свое авторство этой и других работ.

Киев. Майдан Незалежности. На граффити дети качаются на стоящем рядом противотанковом еже как на качелях Ed Ram / Getty Images

Бородянка. На граффити ребенок побеждает в спарринге мужчину в форме для восточных единоборств Andrew Kravchenko / AP / Scanpix / LETA

Бородянка. На граффити гимнастка стоит на руках Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Ирпень. На граффити гимнастка с лентой Andrew Kravchenko / AP / Scanpix / LETA

Горенка. На граффити бородатый мужчина принимает ванну Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Киев. На граффити бронированный грузовик с ядерной боеголовкой в форме пениса. Изображение пениса, вероятно, появилось до Бэнкси Roman Pilipey / EPA / Scanpix / LETA

Гостомель. На граффити женщина в халате с огнетушителем и в противогазе. Работа появилась на доме недалеко от аэропорта Антонов Ed Ram / Getty Images