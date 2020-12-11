Анонимный уличный художник Бэнкси 10 декабря выложил в инстаграме свою новую работу. Она изображает пожилую женщину в платке, которая чихает так сильно, что из ее руки выпадают сумка и трость, а изо рта вылетает вставная челюсть. Работа называется «А-а-апчхи!»

Дом с новой работой Бэнкси находится в начале улицы с крутым подъемом, а фотографии в инстаграме художника сделаны так, как будто из-за чиха пожилой женщины соседние дома завалились набок, а прохожий с зонтиком падает на землю. Меньше чем за сутки работа собрала два миллиона лайков в инстаграме.

Граффити появилось в Бристоле. Вэйл-стрит, на которой оно находится, считается самой крутой жилой улицей в Англии. Ее уклон составляет 22 градуса. На Пасху она ежегодно становится местом проведения турнира по катанию крашеных яиц (выглядит он так).

Житель Вэйл-стрит Дэйл Комли рассказал «Би-би-си», что рано утром 10 декабря выглянул в окно и увидел на улице «крупного парня» в светоотражающей куртке, который пристально смотрел на стену дома на углу улицы. Комли принял его за «увлеченного рабочего». Но через час он заметил на улице толпу людей, которые разглядывали граффити.

Работу Бэнкси уже закрыли прозрачным пластиковым экраном для сохранности. Комментаторы в инстаграме художника предположили, что владелец дома, на котором появилось граффити, станет миллионером. Арт-дилер Джоуи Сайер, который специализируется на работах Бэнкси, оценил стоимость «А-а-апчхи!» в 3-5 миллионов фунтов стерлингов (4-6,5 миллиона долларов).

Недавно дом, на котором нарисовано граффити, выставили на продажу. До этого стоимость недвижимости на Вэйл-стрит не превышала 400 тысяч фунтов стерлингов (530 тысяч долларов).

Новое граффити Бэнкси. Во всех подробностях Meduza

Это уже восьмое граффити Бэнкси на улицах Бристоля. Местное издание BristolLive объявило о поиске мужчины с зонтиком, который показан на одной из фотографий новой работы в инстаграме художника.

Журналисты решили, что новое граффити Бэнкси, как и его предыдущие работы, посвящено пандемии ковида. «[Работа появилась] через два дня после того, как британцы начали получать первые дозы вакцины от Pfizer/BioNTech и, похоже, явно намекает на то, что, несмотря на один шаг к коллективному иммунитету, граждане должны продолжать носить маски, чтобы избежать распространения смертельного вируса через капельки слюны», — пишет Artnet.

Ольга Корелина