«Спасибо за все, что вы делаете» В английской больнице появилась картина Бэнкси о пандемии коронавируса

Уличный художник Бэнкси опубликовал в инстаграме свою новую картину. Она появилась в больнице Саутгемптон в английском графстве Хэмпшир, сообщает BBC News.

На монохромном полотне площадью один квадратный метр изображен мальчик в комбинезоне и футболке, сидящий возле корзины для бумаг, в которой лежат фигурки Человека-паука и Бэтмена. Ребенок держит в руках игрушечную медсестру, вытянувшую вперед руку, как Супермен. На костюме медсестры изображен красный крест — это единственная цветная деталь на картине.

, — написал Бэнкси в инстаграме.

Художник оставил сотрудникам больницы записку: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым».

Картина будет висеть в больнице до осени, после чего ее выставят на аукцион, чтобы собрать средства для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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