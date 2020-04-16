«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома». Бэнкси показал свою новую работу, посвященную карантину

Уличный анонимный художник Бэнкси опубликовал в инстаграме свою новую работу, посвященную теме самоизоляции. На снимках изображены по меньшей мере девять нарисованных крыс, которые устроили беспорядок в ванной комнате художника. «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — написал Бэнкси. Новая работа стала первой, опубликованной в его инстаграме с середины февраля.

Листайте, это правда круто:

Как и все в Великобритании, Бэнкси сидит дома. Жителям страны с 23 марта разрешено покидать дома лишь в нескольких случаях: если надо на работу, в магазин, аптеку или к врачу. Кроме того, раз в день можно заниматься на улице спортом.