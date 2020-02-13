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шапито

Кажется, в Бристоле появилось новое граффити Бэнкси. Это девочка с рогаткой (или с Купидоном?)

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В Бристоле накануне Дня всех влюбленных появилось граффити, на котором девочка стреляет из рогатки, а на стене расплывается красное пятно, состоящее из цветов. Скорее всего, это новая работа знаменитого уличного художника Бэнкси. Однако, как часто и бывает с Бэнкси, точно утверждать это нельзя. В инстаграме художника это граффити не упоминается (в отличие от бездомного Санта-Клауса, появившегося в Бирмингеме перед Рождеством).
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