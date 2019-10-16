«В нем продаются предметы искусства, товары для дома и обманутые надежды». Бэнкси запустил интернет-магазин Ранее в Лондоне появился магазин художника, который никогда не откроется

Стрит-арт художник Бэнкси 16 октября объявил в своем инстаграме об открытии интернет-магазина « ». «В нем продаются предметы искусства, товары для дома и обманутые надежды», — написал Бэнкси. Он опубликовал фотографии нескольких товаров.

В интернет-магазине можно купить только один товар. Некоторые вещи стоят 10-30 фунтов стерлингов, другие — несколько сотен фунтов. На сайте магазина отмечается, что специально для клиентов с низким доходом на товары установлены цены ниже рыночных. Коллекционеров искусства призвали отказаться от покупок в магазине.

Выбрать покупку можно до 28 октября. При заказе пользователи должны оставить свои данные для связи, а также ответить на вопрос «Почему искусство имеет значение?». Затем товары будут случайным образом распределены среди тех, кто оставил заявки. В сообщении на сайте магазина отмечается, что, если спрос превысит предложение, то выбор сделают в пользу тех, кто даст «забавный, информативный и поучительный» ответ на вопрос об искусстве.

1 октября Бэнкси сообщил, что открыл в лондонском боро Кройдон шоурум магазина. Художник отмечал, что двери шоурума не будут открыты.

Вот как выглядел шоурум:

Gross Domestic Product™ — Banksy Installation Ash Versus

В минувшую пятницу, 11 октября, Бэнкси сообщил, что «магазин, который никогда не откроется, будет закрыт в эти выходные». Художник опубликовал видео, снятое возле шоурума.

Александр Бакланов