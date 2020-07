Чихающая крыса в вагоне метро Это было новое граффити Бэнкси о пандемии коронавируса (его уже стерли 😭)

Анонимный уличный художник Бэнкси нарисовал новое граффити, посвященное пандемии коронавируса. Это несколько его фирменных крыс, одна из которых чихает, а вторая летит на резинках медицинской маски, как на парашюте. Работа появилась в вагоне лондонского метро, где запрещено ездить без масок. Ее восприняли как призыв художника не пренебрегать масками.

Бэнкси выложил в инстаграме видео о том, как он рисовал граффити. Художник зашел в метро в защитном костюме, маске и очках. Он выдавал себя за работника метро, который проводит дезинфекцию. В его баллоне для дезинфицирующего средства была голубая краска, а крыс он рисовал с помощью трафаретов. За работой Бэнкси наблюдали немногочисленные пассажиры метро.

Видео заканчивается отрывком из песни Tubthumping британской рок-группы Chumbawamba. На стене за вагоном метро и на дверях вагона художник написал самую узнаваемую строчку этого трека, немного изменив ее — с «I get knocked down, but I get up again» («Меня сбивают с ног, но я снова встаю») на «I get lockdown, but I get up again» («Меня изолируют, но я снова встаю»). Рядом он изобразил двух крыс, разделенных створками двери вагона.

Обновлено. Оператор лондонского общественного транспорта Transport for London (TfL) сообщил, что работа Бэнкси была удалена несколько дней назад, так как TfL борется с граффити. «Мы хотели бы предложить Бэнкси сделать новую версию его работы в подходящем месте», — заявили в TfL.

Это не первая работа Бэнкси на тему пандемии коронавируса. В апреле он нарисовал крыс, устроивших беспорядок в его ванной комнате, и подписал работу: «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома». А в мае изобразил мальчика с куклой медсестры в позе Супермена в больнице города Саутгемптон.