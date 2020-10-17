Cosmo Hook / Alamy / Vida Press

Утром 17 октября Бэнкси выложил в инстаграме свою новую работу, тем самым подтвердив свое авторство. На граффити девочка крутит велосипедную шину как обруч. Очевидно, она сняла ее со старого велосипеда без колеса, оставленного кем-то рядом.

«Следующей работой Бэнкси может стать ремонт велосипедов, просто он об этом еще не знает», — сказано в инстаграме художника.

Работа появилась в Нотттингеме на пересечении улиц Ротсей-авеню и Илкстон-роуд. Это произошло 13 октября, но раньше не было подтверждения, что это дело рук Бэнкси. Тем не менее, работу на всякий случай решили защитить — и закрыли ее прозрачным экраном, который уже успели разрисовать.

Предыдущие работы Бэнкси — например, чихающая крыса или крыса в самоизоляции, — были посвящены пандемии. В новой работе нет намеков на эту тему — девочка просто крутит обруч. «Возможно, посыл такой „Мы живем в сложное время, так что давайте получим от него максимум удовольствия — и используем для веселья все, что сломано“», — сказал BBC News профессор Пол Гоф, изучающий Бэнкси.