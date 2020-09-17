Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ. Художника отказались признать ее бесспорным автором из-за анонимности

Frank Augstein / AP / Scanpix / LETA

Художник Бэнкси лишился исключительных прав на использование одной из своих самых известных работ «Метатель цветов». Соответствующее решение 14 сентября вынесло Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO), сообщило издание World Trademark Review.

Работа «Метатель цветов» (другие названия — «Ярость» и «Любовь витает в воздухе») впервые появилась в 2005 году в Иерусалиме. На ней изображен демонстрант с закрытым лицом, который бросает букет цветов вместо «коктейля Молотова». Позднее Бэнкси не раз повторял эту работу в разном виде. В 2015 году принт «Метатель цветов» был продан на аукционе в Лондоне за 20 тысяч фунтов стерлингов (на тот момент около 30 тысяч долларов).

В 2014 году Бэнкси зарегистрировал «Метателя цветов» как товарный знак на территории ЕС. В 2019-м фирма по продаже открыток с граффити Full Colour Black, в которой на тот момент работали три человека, потребовала аннулировать регистрацию. Фирма заявила, что Бэнкси не планировал использовать товарный знак и зарегистрировал его только для того, чтобы его не использовали другие. Full Colour Black добавила, что с 2010 года не раз пыталась связаться с Бэнкси или его юристами, чтобы договориться о выплате отчислений с продажи открыток.

В рамках спора с Full Colour Black Бэнкси в октябре 2019 года открыл в Лондоне временный «магазин товаров для дома» под названием . На самом деле это был скорее выставочный зал: он представлял собой витрину с работами Бэнкси, его двери были закрыты, а продажи велись онлайн. Бэнкси пояснил в инстаграме, что открыл магазин исключительно из-за спора с Full Colour Black. Художник последовал совету юристов продавать свои работы самому, чтобы защитить права на них.

Принимая решение по делу товарном знаке, EUIPO, видимо, учло признание Бэнкси. Ведомство заявило, что открытие магазина было только формальностью и что Бэнкси нельзя признать бесспорным владельцем авторских прав на «Метателя цветов» из-за анонимности художника. «Бэнкси предпочел остаться анонимным и по большей части рисовать граффити на собственности других людей без их разрешения, а не на холстах или на своей собственности», — говорится в решении EUIPO, которое цитирует World Trademark Review.

В решении также отмечается, что в прошлом Бэнкси проявлял пренебрежение к правам на интеллектуальную собственность (художник утверждал, что «авторское право — для лузеров»). EUIPO постановило аннулировать регистрацию товарного знака. Как только это будет сделано, работу «Метатель цветов» можно будет использовать безвозмездно на территории ЕС, поясняет РБК.

Юрист Аарон Вуд, который представлял интересы Full Colour Black в споре с Бэнкси, заявил World Trademark Review, что после решения EUIPO другие товарные знаки Бэнкси тоже оказались под угрозой. Например, товарный знак «Метатель цветов», зарегистрированный в США. Если удастся доказать, что у Бэнкси не было намерения его использовать, товарный знак признают недействительным, а самого художника могут заподозрить в мошенничестве, считает Вуд.

Пересказала Ольга Корелина