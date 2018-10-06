Картина Бэнкси «Девочка с шаром» была разрезана встроенным в раму шредером сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).

Произведение было последним лотом на аукционе 5 октября, пишет The Art Newspaper. Самоуничтожение картины началось сразу после удара молотка, означавшего продажу; это сопровождалось звуком сигнализации.

Картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи на Sothebyʼs Meduza

«Девочка с шаром» — одно из из самых известных изображений Бэнкси. На аукционе продавалась версия, выполненная им в 2006 году на холсте аэрозольными и акриловыми красками. Согласно описанию на сайте Sothebyʼs, картина продавалась в авторской раме.

«Похоже, нас только что отбэнксили», — прокомментировал случившееся глава отделения современного искусства аукциона Алекс Бранчик. «Теперь мы пытаемся понять, что это значит в контексте аукциона. Разрезание теперь часть работы», — добавил он.

В инстаграме, который считается единственным официальным аккаунтом Бэнкси в соцсетях, появилась фотография с аукциона с комментарием «going, going, gone» (так на аукционах объявляют о закрытии торгов; можно перевести как «уходит, уходит, ушло»).