истории

Худший в мире вид из окон — в стену Бэнкси построил отель на границе Израиля и Палестинской автономии. Фотографии

Meduza
13:20, 4 марта 2017

Фото: Ammar Awad / Reuters / Scanpix / LETA

Британский уличный художник Бэнкси открыл гостиницу Walled-off Hotel («обнесенный стеной отель») на границе между Израилем и Палестинской автономией. Отель, расположенный в Вифлееме, непосредственно у бетонной стены, начнет принимать постояльцев 20 марта. В отеле всего 10 комнат, в номерах почти не бывает солнца, вид из отеля — по признанию владельца — худший в мире. Гостиница предназначена для туристов из Израиля, которым художник хочет показать жизнь палестинцев, а также сам бетонный забор вблизи. Однако по закону израильтянам запрещено посещать палестинские города. В отеле выставлены работы самого Бэнкси и палестинских художников, есть небольшой музей, посвященный истории региона. Отель — политическое высказывание Бэнкси, художник называет проект лекарством от фанатизма. За последние десять лет Бэнкси сделал несколько граффити на стене между Израилем и ПНА.

Вид из Walled-off Hotel на бетонную стену. В комнатах отеля представлены работы Бэнкси
Фото: Thomas Coex / AFP / Scanpix / LETA
Номер отеля Walled-off Hotel
Фото: Thomas Coex / AFP / Scanpix / LETA
Граффити Бэнкси в номере отеля: израильский солдат и палестинец дерутся подушками
Фото: Dusan Vranic / AP / Scanpix / LETA
Президентский люкс в Walled-off Hotel
Фото: Ammar Awad / Reuters / Scanpix / LETA
Подписание декларации Бальфура 1917 года. Реконструкция
Фото: Ammar Awad / Reuters / Scanpix / LETA
Интерьер номера в Walled-off Hotel
Фото: Ammar Awad / Reuters / Scanpix / LETA
Инсталляция Бэнкси с часами в Walled-off Hotel
Фото: Thomas Coex / AFP / Scanpix / LETA
Вид из отеля Walled-off Hotel
Фото: Thomas Coex / AFP / Scanpix / LETA