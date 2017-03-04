Британский уличный художник Бэнкси открыл гостиницу Walled-off Hotel («обнесенный стеной отель») на границе между Израилем и Палестинской автономией. Отель, расположенный в Вифлееме, непосредственно у бетонной стены, начнет принимать постояльцев 20 марта. В отеле всего 10 комнат, в номерах почти не бывает солнца, вид из отеля — по признанию владельца — худший в мире. Гостиница предназначена для туристов из Израиля, которым художник хочет показать жизнь палестинцев, а также сам бетонный забор вблизи. Однако по закону израильтянам запрещено посещать палестинские города. В отеле выставлены работы самого Бэнкси и палестинских художников, есть небольшой музей, посвященный истории региона. Отель — политическое высказывание Бэнкси, художник называет проект лекарством от фанатизма. За последние десять лет Бэнкси сделал несколько граффити на стене между Израилем и ПНА.