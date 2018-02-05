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Британец снял на видео подозрительного человека. Таблоиды «узнали» в нем Бэнкси

The Independent
10:51, 5 февраля 2018

Житель британского города Кингстон-апон-Халл Ричард Тильсон снял на видео мужчину, который, как полагают местные СМИ, мог оказаться художником Бэнкси.

Ричард Тильсон увидел 25 января фургон, в котором, как ему показалось, сидели грабители. Он решил на всякий случай снять видео с подозрительными мужчинами и даже прошел около 300 метров за одним из них. Преследуемый дошел до свежего граффити с мальчиком, держащим деревянный меч-карандаш, и сфотографировал его.

На следующий день снимок с этим граффити появился в официальном инстаграме Бэнкси — оказалось, это его работа.

A post shared by Banksy (@banksy) on

Тильсон теперь полагает, что ему удалось запечатлеть самого Бэнкси. О том, что в Халле сняли самого известного анонимного художника, сообщили таблоиды Daily Star, Daily Mail, Metro и другие. Так как личность Бэнкси неизвестна, действительно ли он сидел в фургоне, подтвердить невозможно.

The legendary artist known as Banksy is believed to have been caught on video
SWNS TV

Мальчик с деревянным мечом был нарисован на не действующем разведенном мосту. Позже кто-то закрасил граффити белой краской, но местные жители восстановили оригинальный рисунок.

СМИ предполагают, что анонимный художник нарисовал еще два граффити в Халле, но Бэнкси еще не подтвердил авторство.

В 2016 году ученые Лондонского университета королевы Марии заявили, что им удалось рассекретить личность Бэнкси. По их данным, это художник Робин Ганнингэм (это же имя фигурировало в таблоидах с 2008 года).
В 2017 году диджей Goldie случайно назвал имя Бэнкси — Роберт. Вероятно, он имел в виду основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная (Goldie и Дель Ная — друзья). Сам Дель Ная заявлял, что Бэнкси — его близкий друг.
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