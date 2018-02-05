Британец снял на видео подозрительного человека. Таблоиды «узнали» в нем Бэнкси

Житель британского города Кингстон-апон-Халл Ричард Тильсон снял на видео мужчину, который, как полагают местные СМИ, мог оказаться художником Бэнкси.

Ричард Тильсон увидел 25 января фургон, в котором, как ему показалось, сидели грабители. Он решил на всякий случай снять видео с подозрительными мужчинами и даже прошел около 300 метров за одним из них. Преследуемый дошел до свежего граффити с мальчиком, держащим деревянный меч-карандаш, и сфотографировал его.

На следующий день снимок с этим граффити появился в официальном инстаграме Бэнкси — оказалось, это его работа.

A post shared by Banksy (@banksy) on Jan 26, 2018 at 11:45am PST

Тильсон теперь полагает, что ему удалось запечатлеть самого Бэнкси. О том, что в Халле сняли самого известного анонимного художника, сообщили таблоиды Daily Star, Daily Mail, Metro и другие. Так как личность Бэнкси неизвестна, действительно ли он сидел в фургоне, подтвердить невозможно.

The legendary artist known as Banksy is believed to have been caught on video SWNS TV

Мальчик с деревянным мечом был нарисован на не действующем разведенном мосту. Позже кто-то закрасил граффити белой краской, но местные жители восстановили оригинальный рисунок.

СМИ предполагают, что анонимный художник нарисовал еще два граффити в Халле, но Бэнкси еще не подтвердил авторство.