Британец снял на видео подозрительного человека. Таблоиды «узнали» в нем Бэнкси
Житель британского города Кингстон-апон-Халл Ричард Тильсон снял на видео мужчину, который, как полагают местные СМИ, мог оказаться художником Бэнкси.
Ричард Тильсон увидел 25 января фургон, в котором, как ему показалось, сидели грабители. Он решил на всякий случай снять видео с подозрительными мужчинами и даже прошел около 300 метров за одним из них. Преследуемый дошел до свежего граффити с мальчиком, держащим деревянный меч-карандаш, и сфотографировал его.
На следующий день снимок с этим граффити появился в официальном инстаграме Бэнкси — оказалось, это его работа.
Тильсон теперь полагает, что ему удалось запечатлеть самого Бэнкси. О том, что в Халле сняли самого известного анонимного художника, сообщили таблоиды Daily Star, Daily Mail, Metro и другие. Так как личность Бэнкси неизвестна, действительно ли он сидел в фургоне, подтвердить невозможно.
Мальчик с деревянным мечом был нарисован на не действующем разведенном мосту. Позже кто-то закрасил граффити белой краской, но местные жители восстановили оригинальный рисунок.
СМИ предполагают, что анонимный художник нарисовал еще два граффити в Халле, но Бэнкси еще не подтвердил авторство.