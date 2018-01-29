Вандалы закрасили граффити Бэнкси. Местные жители очистили рисунок

The Guardian
11:14, 29 января 2018
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Уличный художник Бэнкси нарисовал граффити на разводном мосту в британском городе Халл. Авторство рисунка Бэнкси подтвердил в своем инстаграме.

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Граффити появилось на постоянно разведенном мосту в индустриальной зоне Халла. На рисунке изображен мальчик, держащий карандаш как меч, и размещена надпись «Сведите разведенный мост!» Предполагается, что граффити в Халле входит в серию рисунков Бэнкси против «Брекзита».

Через 48 часов рисунок Бэнкси кто-то замазал белой краской. Местные жители во главе с мойщиком окон Джейсоном Фэнторпом в воскресенье вечером отмыли граффити от краски.

В городском совете Халла пообещали, что в ближайшее время закроют рисунок плексигласом, а затем разработают план по его постоянной защите (англ.яз.).

The Guardian

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