Вандалы закрасили граффити Бэнкси. Местные жители очистили рисунок

Уличный художник Бэнкси нарисовал граффити на разводном мосту в британском городе Халл. Авторство рисунка Бэнкси подтвердил в своем инстаграме.

A post shared by Banksy (@banksy) on Jan 26, 2018 at 11:44am PST

Граффити появилось на постоянно разведенном мосту в индустриальной зоне Халла. На рисунке изображен мальчик, держащий карандаш как меч, и размещена надпись «Сведите разведенный мост!» Предполагается, что граффити в Халле входит в серию рисунков Бэнкси против «Брекзита».

Через 48 часов рисунок Бэнкси кто-то замазал белой краской. Местные жители во главе с мойщиком окон Джейсоном Фэнторпом в воскресенье вечером отмыли граффити от краски.