Британский диджей Goldie проговорился о настоящем имени Бэнкси

Британский диджей Goldie 22 июня давал интервью на подкасте Distraction Pieces. И случайно назвал имя анонимного граффити-художника Бэнкси.

«Напишите граффити-шрифтом на футболке „Бэнкси“ — и все, готово, можно продавать. При всем уважении к Роберту, я думаю, он замечательный художник, он изменил мир искусства», — заявил Goldie.

Бэнкси — самый известный граффити-художник мира. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Осенью 2016 года британский журналист Крейг Уильямс выдвинул теорию о том, что Бэнкси — это основатель трип-хоп группы Massive Attack (и друг диджея Goldie) Роберт Дель Ная. Уильямс выяснил, что многие работы Бэнкси появлялись в тех местах, где в это же время выступали Massive Attack. Дель Ная начал заниматься граффити в 80-х годах, он входил в граффити-группу «The Wild Bunch» из Бристоля. Музыкант несколько раз заявлял, что Бэнкси — его близкий друг.

Ранее ученые из Лондонского университета королевы Марии утверждали, что анонимный художник — это житель Бристоля Робин Ганнингэм.