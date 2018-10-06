Бэнкси показал, как встроил шредер в собственную картину. Механизм сработал, когда ее продали на Sothebyʼs за миллион фунтов

Художник Бэнкси опубликовал в видео про уничтожение своей картины на аукционе Sothebyʼs в Лондоне 5 октября. «Несколько лет назад я тайно встроил шредер в картину. На случай, если ее когда-либо выставят на аукцион», — сказано в титрах.

В видео есть кадры с установкой шредера в раму картины и показано, как механизм сработал после продажи картины за 860 тысяч фунтов (с учетом дополнительных выплат — более миллиона фунтов) и разрезал холст. Кто и каким образом включил шредер, из видео не понятно.

Бэнкси встроил шредер в версию одной из своих самых известных работ, «Девочка с шаром». Согласно описанию на сайте Sothebyʼs, картина была написана в 2006 году на холсте аэрозольными и акриловыми красками. Знал ли кто-либо из сотрудников аукциона о планах Бэнкси уничтожить работу, неизвестно. «Похоже, нас только что отбэнксили», — прокомментировал случившееся глава отделения современного искусства аукциона Алекс Бранчик.