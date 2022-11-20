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Министерство обороны РФ заявило, что украинская артиллерия вечером 19 ноября и утром 20 ноября обстреляла территорию Запорожской атомной электростанции, захваченную российскими войсками.

В ведомстве утверждают, что с 9:15 до 9:45 мск 20 ноября ВСУ выпустили 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, один из которых, якобы попал в крышу спецкорпуса № 2 ЗАЭС, где, по заявлению «Росэнергоатома», «находится свежее ядерное топливо».

Остальные снаряды, по словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, разорвались возле четвертого и пятого энергоблоков станции. В «Росэнергоатоме» заявили, что под обстрел попал район площадки сухого хранилища ядерных отходов. С 10:00 до 10:10, по данным Минобороны, ВСУ также выпустили два снаряда по линии электропередачи, питающей АЭС.

«Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме», — заявил представитель российского Минобороны. О пострадавших из-за обстрелов не сообщается.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Подлинность видеозаписи, а также дату ее съемки оперативно подтвердить невозможно.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Он подтвердил, что вечером 19 ноября и утром 20 ноября в районе станции возобновились обстрелы. По информации руководства АЭС, предоставленной наблюдателям МАГАТЭ, в результате ударов на площадке ЗАЭС повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но повреждения пока не критичны для ядерной безопасности, сказал Гросси.

«Кто бы ни стоял за этим, это должно быть немедленно прекращено. Как я уже много раз говорил, вы играете с огнем», — заявил глава МАГАТЭ.

Представители Украины эти заявления пока не комментировали.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Ранее в ноябре Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло резолюцию, в которой призвало Россию вывести военных и другой персонал с Запорожской АЭС.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах атомной электростанции.

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