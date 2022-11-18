МАГАТЭ приняло резолюцию с призывом к России покинуть Запорожскую АЭС

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Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой призвал Россию немедленно вывести военных и другой персонал с захваченной Запорожской атомной станции.

Авторы резолюции призвали РФ отказаться от необоснованных претензий на право собственности на станцию и допустить на ЗАЭС украинскую сторону, чтобы та могла восстановить контроль над станцией для обеспечения ее безопасности.

В документе также высказывается обеспокоенность из-за давления на украинский персонал станции, неоднократных нарушений внешнего энергоснабжения в результате обстрелов, а также отказа России прислушаться к предыдущим призывам «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах.

Как отмечает Reuters, это третья резолюция МАГАТЭ с начала войны в Украине с призывом к России прекратить военные действия на украинских ядерных объектах. Новый документ на закрытом голосовании поддержали представители 24 из 35 стран, входящих в совет. Еще семь проголосовали против. По словам источников Reuters, среди них — Россия и Китай.

Комментируя резолюцию, в постпредстве РФ при международных организациях в Вене обвинили МАГАТЭ в «политизации» работы агентства. Сам документ российские дипломаты назвали «непрофессионально составленным» и «содержащим ошибки».

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Запорожская АЭС была захвачена российскими военными вскоре после вторжения в Украину. С тех пор станция неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга. РФ не раз обвиняли в размещении военной техники на территории ЗАЭС. МАГАТЭ после своего визита на станцию призвало создать вокруг АЭС безопасную зону.