Война Двести семидесятый день

Накануне поздно вечером ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что назначенный российскими властями мэр оккупированного Энергодара Александр Волга освобожден от должности.

Как утверждал собеседник агентства, указ об этом подписало сформированное РФ руководство аннексированной Запорожской области.

«Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области», — сказал источник агентства.

Сам Волга заявил, что находится в отпуске. «Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», — добавил он.

Волга стал мэром Энергодара летом, сменив на посту Андрея Шевчика, который пострадал в результате покушения.

В городе Энергодар находится Запорожская АЭС, которая регулярно подвергается обстрелам. Россия и Украину обвиняют в них друг друга.