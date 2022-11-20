Война Двести семидесятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 ноября читайте здесь.
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Херсон
Накануне поздно вечером ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что назначенный российскими властями мэр оккупированного Энергодара Александр Волга освобожден от должности.
Как утверждал собеседник агентства, указ об этом подписало сформированное РФ руководство аннексированной Запорожской области.
«Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области», — сказал источник агентства.
Сам Волга заявил, что находится в отпуске. «Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», — добавил он.
Волга стал мэром Энергодара летом, сменив на посту Андрея Шевчика, который пострадал в результате покушения.
В городе Энергодар находится Запорожская АЭС, которая регулярно подвергается обстрелам. Россия и Украину обвиняют в них друг друга.
«Росэнергоатом»: Запорожская АЭС подверглась артиллерийскому удару ВСУ
Вечером 19 ноября Украина нанесла массированный артиллерийский удар по Запорожской АЭС, утверждает советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«С 17:15 до 17:41 по Москве было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих территориях. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн — это система охлаждения. Два — в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета — в район КПП-2», — заявил Карчаа в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»).
По словам представителя «Росэнергоатома», таких обстрелов ЗАЭС не было с конца сентября.
Украина эти заявления пока никак не комментировала.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Ночные обстрелы в Днепропетровской области
В ночь на 20 ноября обстрелам подверглись несколько общин Днепропетровской области, больше других пострадал Никополь. Об этом заявил глава региональной администрации Валентин Резниченко.
Как утверждает Резниченко, российские войска обстреляли Червоногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую общины из систем залпового огня и артиллерии.
Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов. Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь. Лечится дома.
Кроме того, повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач. В результате обстрела произошло три пожара.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
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