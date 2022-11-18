В сети появилось видео, на котором, предположительно, украинские военные убивают пленных россиян. Россия передала запись в ООН Подлинность видео не подтверждена. Украина пока его не комментировала

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В интернете в ночь на 18 ноября распространились видео, на котором, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. Записи сначала появились в украинских телеграм-каналах, затем их стали активно постить российские провоенные паблики.

Подлинность видеозаписей из независимых источников не подтверждена. Когда они сделаны, также неясно. Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий, выступающий с пророссийских позиций, утверждает, что выкладывал одну из записей в своем закрытом канале еще «несколько дней назад».

На одном из видео группу военных, предположительно, в форме вооруженных сил РФ берут в плен во дворе жилого дома, затем появляется человек с оружием, звучат звуки выстрелов, и видео резко обрывается.

На второй записи, вероятно, снятой с дрона над тем же двором, показаны тела 12 солдат в той же форме. Рядом с некоторыми из них видны следы крови.

Как утверждают российские провоенные телеграм-каналы, видеозаписи были сделаны в районе деревни Макеевка под Сватово в Луганской области. По их утверждению, украинцы, фигурирующие на записи — это якобы выпускники университета МВД в Харькове, ранее игравшие в команде КВН «Следствие ведут».

Глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев назвал случившееся «демонстративным вызывающим преступлением» и заявил, что информация будет направлена в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы и правозащитные огранизации — всего «по 2000 адресов».

Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц в связи с осуществлением служебной деятельности (пункты «а», «б», «ж» части 2 статьи 105 УКК РФ) и о жестоком обращении с военнопленными (часть 1 статьи 356 УК РФ).

Управление Верховного комиссара по правам человека ООН, передает РИА Новости, уже сообщило, что изучает видео. Представители Украины пока не комментировали опубликованные записи.

В Минобороны РФ заявили, что опубликованные кадры «подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и что такие убийства — «распространенная практика ВСУ». Министерство также утверждает, что «сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции».

15 ноября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, в котором говорится, что украинские военнослужащие в российском плену повсеместно подвергаются пыткам и жестокому обращению. Об этом рассказали подавляющее большинство из 159 украинцев, которые оказались в плену и с которыми поговорили сотрудники управления комиссара ООН. В докладе также говорится о жестоком обращении с российскими пленными и единичных случаях пыток со стороны украинских военных.

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