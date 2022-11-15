ООН обвинила Россию в систематических пытках украинских военнопленных

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад о том, как во время войны России против Украины стороны конфликта обращаются с военнопленными.

Авторы доклада опросили больше 300 пленных — 159 украинцев, в том числе 20 женщин, а также 175 россиян. При этом с украинскими пленными специалисты ООН говорили уже после их освобождения, поскольку Россия (в отличие от Украины) не предоставила доступ к пленным во время их содержания под стражей.

О пытках и жестоком обращении в плену рассказали и украинские, и российские солдаты. В докладе сказано, что российская сторона систематически жестоко обращалась с пленными, «особенно во время интернирования», а украинская сторона — нерегулярно, чаще всего во время захвата в плен и последующей перевозки в места интернирования.

Многие украинцы, бывшие в российском плену, рассказывали, что во время сдачи в плен к ним не применяли физическое насилие, а российские солдаты относились уважительно, но некоторые украинцы заявили, что их избили, а большинство сказали, что их вещи украли.

После задержания украинцев перевозили в переполненных автобусах и грузовиках в места интернирования, и иногда они больше суток не пили воды или не ходили в туалет. Некоторые украинцы рассказали, что их избивали, «очевидно, в отместку за военные неудачи или сразу после боя». Больше 80% опрошенных украинцев пожаловались на нехватку воды и некачественную еду.

Подавляющее большинство украинских военнопленных рассказали о пытках и жестоком обращении во время содержания под стражей в России. Пленных избивали руками и дубинками, пытали током, душили, наносили ножевые ранения, имитировали казнь, угрожали сексуализированным насилием. Так, об угрозе изнасилованием рассказали несколько украинок, которые находились в плену.

Российские военнопленные во многих случаях жаловались на физическое насилие после сдачи в украинский плен и во время первых допросов. По словам россиян, во многих случаях их избивали, реже пытали током.

Многие российские военнопленные заявили о плохих и зачастую унизительных условиях во время перевозки в транзитные лагеря и места интернирования: по словам пленных, часто их перевозили раздетыми со связанными за спиной руками — а после публиковали видео об этом в сети. В некоторых местах российских пленных избивали, как только привозили в места интернирования, а также непосредственно во время содержания под стражей. Кроме того, некоторые военнопленные не могут связаться или поддерживать регулярные контакты с близкими.

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