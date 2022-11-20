Власти Украины пообещали провести расследование из-за видео, где, предположительно, украинские военные убивают пленных россиян

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Власти Украины пообещали изучить видеозаписи, появившиеся в соцсетях, которые, по заявлению Минобороны РФ, доказывают, что украинские военные убили более десяти российских военнослужащих, вероятно, пытавшихся сдаться в плен. Об этом сообщает Associated Press.

«Конечно, украинские власти будут расследовать это видео», — заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в Галифаксе в Канаде. Она добавила, что «очень маловероятно», что короткие отредактированные видеозаписи доказывают утверждения российской стороны.

Как отмечает «Агентство», это первый официальный комментарий украинской стороны на видео, появившееся ранее в соцсетях.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта.

18 ноября российские и украинские телеграм-каналы начали публиковать видеозаписи, на которых, как утверждается, якобы показано убийство не менее десяти российских военных, совершенное украинскими солдатами. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными.

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В сети появилось видео, на котором, предположительно, украинские военные убивают пленных россиян. Россия передала запись в ООН Подлинность видео не подтверждена. Украина пока его не комментировала

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В сети появилось видео, на котором, предположительно, украинские военные убивают пленных россиян. Россия передала запись в ООН Подлинность видео не подтверждена. Украина пока его не комментировала