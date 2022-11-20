В офисе президента Украины заявили, что переговоры с Россией равносильны капитуляции

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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью AFP, что начало переговоров с Россией в текущей ситуации на фронте было бы для Украины равносильно капитуляции.

«Когда инициатива на поле боя принадлежит вам, немного странно получать предложения вроде: «Вы все равно не сможете сделать все военными средствами, вам нужно вести переговоры», — сказал Подоляк.

По его словам, начало переговоров в таких условиях будет означать, что страна, «которая возвращает свои территории, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает».

Ранее в ноябре газета The Washington Post сообщала, что США попросили Украину публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. После этого, утверждали источники Politico, президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию по переговорам с Россией.

По словам Подоляка, Москва не сделала Киеву «никакого прямого предложения» о мирных переговорах, поскольку «Россия не хочет переговоров». Подоляк считает, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему думает, что «он может уничтожить Украину, это его навязчивая идея» — и переговоры с ним «не имеют смысла».

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «украинская сторона не хочет никаких переговоров», писал «Интерфакс». Представитель Кремля также сказал, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры, которые связаны с «военным потенциалом Украины». По его словам, в домах украинцев нет света из-за «нежелания украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры».

Российские войска уже несколько недель обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. Почти 50% энергосистемы Украины выведена из строя, сообщил 18 ноября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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