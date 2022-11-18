Российские удары вывели из строя почти половину энергосистемы Украины

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Почти 50% энергосистемы Украины выведены из строя в результате российских ракетных ударов, заявил на брифинге премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», — цитирует его слова «Укринформ».

Минобороны РФ с 10 октября регулярно наносит ракетные удары по военным и энергетическим объектам в Украине, называя это ответом на взрыв на Крымском мосту в Керченском проливе 8 октября. Как заявляли власти Украины, 15 ноября Россия нанесла самый массированный удар по энергетике страны с начала войны. На фоне обстрелов в Украине проводят веерные отключения электроэнергии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отсутствие света и тепла во многих районах Украины следствием действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров.

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