Война Двести шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 ноября читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- ВСУ отразили наступательные действия россиян у населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области, а также возле Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Опытного, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.
- Российские войска регулярно обстреливают правый берег Днепра в Херсонской области, где недавно закрепились ВСУ. 17 ноября под обстрел попали Антоновка, Одрадокаменка и Чернобаевка.
- В Белгородской области России сотрудников Оскольского электрометаллургического комбината решили привлечь на военные сборы на базе ЧВК Вагнера сроком 30 дней с сохранением заработной платы.
- В ЛНР проводят воинский учет врачей и медперсонала из-за большого количества раненых.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, в том числе Генштаб ВСУ.
В ночь на 18 ноября, по заявлению властей Украины, войска России обстреляли Никополь и Запорожскую область
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, по Никополю более 40 раз ударили из реактивных систем залпового огня. Повреждения получили несколько жилых домов и линия электропередачи. Также пострадал гаражный кооператив и солнечная подстанция. Как утверждает Резниченко, никто не пострадал.
В Запорожской области ракета попала в здание Дома культуры. По предварительным данным главы Запорожской ОВА Александра Старуха, никто из местных жителей не пострадал.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Замглавы сформированной Россией администрации Херсонской области Екатерина Губарева, о задержании которой ранее сообщили СМИ, находится на свободе. Об этом ее муж Павел Губарев написал в своем телеграм-канале. Он отказался раскрыть подробности. Другие источники пока это не подтверждали.
«За последних восемь лет воочию видел как эта бездушная кланово-чиновничья махина раздавила десятки и сотни прекрасных людей. Нас Бог миловал и на сей раз», — написал Губарев, который во время политического кризиса в Украине в 2014 году объявил себя «народным губернатором» Донецкой области.
Власти США в последние два дня связались с европейскими союзниками и чиновниками в офисе президента Украины и призвали их к осторожности в разговорах о том, что привело к взрыву в Польше, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Американские чиновники попросили союзников по НАТО воздержаться от окончательных заявлений до завершения расследования в Польше, сказал на условиях анонимности один из западных чиновников.
Politico отмечает, что разъяснительную работу провели после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета была российской, а в НАТО и Польше заявили, что это ракета украинской ПВО.
Это одно из первых серьезных расхождений во мнениях между Вашингтоном и Киевом, подчеркивает издание.
Аэропорт Херсона после ухода войск России
Россиянин Никита Чибрин из бригады, бойцов которой обвиняют в преступлениях в Буче, попросил политическое убежище в Испании
27-летний Никита Чибрин заявил The Guardian, что провел более четырех месяцев в Украине в составе 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — подразделения, которое обвиняют в военных преступлениях во время оккупации Бучи в Киевской области в марте.
Чибрин утверждает, что за все время службы в Украине ни разу не стрелял из оружия.
Белгородский институт стратегии развития образования разработал методичку для дошкольников, в которой рассказывается, как вести себя при обстрелах и обнаружении мин.
Авторы методички под названием «Блокнот безопасности дошкольника» предлагают детям найти на картинке мину «лепесток» и отметить на плане квартиры места, где нельзя прятаться при обстреле.
Вечером 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении, что без электричества в Украине находятся более 10 миллионов человек.
«Опять аварийные отключения света в дополнение к плановым, стабилизационным. По состоянию на это время более 10 миллионов украинцев без электричества. Больше всего — в Винницкой области, в Одесской области, Сумской области, в Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки», — сказал Зеленский.
Ближе к ночи телеграм-каналы сообщили, что в Одессе в некоторых домах появилось электричество.
Источники «Медузы», близкие к администрации президента и правительству РФ, подчеркнули: отступление российских войск из Херсона стало «очень болезненным событием» для «российских элит». Собеседник, близкий к предпринимателям из «ближнего круга» Владимира Путина, высказался еще жестче: «Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли». Рассказываем, что «российские элиты» думают о неудачах России на фронте.
МАГАТЭ выпустило резолюцию о том, что в Украине не нашли следов «грязной бомбы»
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял 17 ноября резолюцию, в которой сказано, что в Украине не нашли следов изготовления «грязной бомбы».
«Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации („грязных бомб“), в трех местах в Украине», — сказано в документе.
МАГАТЭ также призвало Россию вывести своих военных с территории Запорожской АЭС.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в начале ноября сообщил, что инспекторы агентства в ходе проверки трех объектов в Украине не выявили признаков незарегистрированной ядерной деятельности.
Власти России в конце октября стали утверждать, что Украина готовится подорвать «грязную бомбу» и обвинить во взрыве Москву.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине. Она идет уже 268 дней. Спасибо, что вы все это время с нами.