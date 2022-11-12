В ДНР вернули домой 18-летнего школьника, которого мобилизовали на следующий день после начала войны

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В аннексированной Донецкой народной республике вернули домой 18-летнего мобилизованного Никиту Гладких, сообщает ютьюб-канал «Мы из ДНР». Школьника мобилизовали на следующий день после российского вторжения в Украину, документ об окончании школы он получил прямо во время службы.

«Мне вчера вечером позвонил прокурор, сказал, что корпус подписал бумагу о демобилизации сына и отправил на часть. Сейчас сын находится в Донецке, в своей части, ждет оформления документов», — рассказала мать мобилизованного.

Сам Гладких рассказал журналистам, что о демобилизации он узнал от командования: «С утра подняли, сказали: „едем домой“ и все». Пережитое с 25 февраля школьник назвал «кошмаром».

Всеобщая мобилизация в ДНР началась 19 февраля — за несколько дней до признания Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса и полномасштабного российского вторжения в Украину. Мобилизационные мероприятия в ДНР сопровождались массовыми облавами на мужчин призывного возраста, в результате чего многие жители региона были вынуждены скрываться.

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Что происходило в ДНР после начала войны

Жизнь здесь катится в хреновую сторону В ЛНР и ДНР на войну с Украиной забрали десятки тысяч жителей. Без них в тылу не работают предприятия, а спецслужбы преследуют даже жен призывников