В ДНР мобилизовали 18-летнего школьника. Документы об окончании школы он получил прямо во время службы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В ДНР, которая около месяца назад была аннексирована Россией, в начале полномасштабной войны мобилизовали 18-летнего школьника. Об этом в видеообращении на ютьюб-канале «Мы из ДНР», а затем в эфире рассказала мать молодого человека Наталья Гладких.

Ее сына Никиту мобилизовали 25 февраля. К ним приехали представители правоохранительных органов и под угрозой уголовной ответственности от Никиты явиться на призывной пункт, чтобы «пройти курс молодого бойца», рассказала Наталья. Из мобилизационного пункта его забрали в Крым. Сейчас он находится в Херсонской области.

«Он ни разу не был дома с 26 февраля. <…> Он был на передовой. <…> Он не доволен ни условиями, ни содержанием», — сказала женщина. По ее словам, ее сын «подавлен», он «видел смерть».

Наталья заявила, что документы об окончании школы Никите выдали прямо во время службы — на основании прошлых оценок, а также того, что он якобы проходил дистанционное обучение, будучи на передовой. «Это, конечно, неправда», — сказала женщина.

Она обращалась в военкомат, прокуратуру и министерство образования ДНР, но там ей не дают официальных ответов. В прокуратуре заявили, что возбуждено уголовное дело, но отказались признать ее сына потерпевшим, сославшись на то, что он находится за пределами ДНР. При этом уехать с фронта молодому человеку не разрешают.

Война. Другие новости

Война Двести шестидесятый день

Война. Другие новости

Война Двести шестидесятый день