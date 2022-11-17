Война Двести шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 ноября читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- ВСУ отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.
- Россия нанесла ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.
- 15 ноября в Мелитополе ВСУ уничтожили штаб одного из российских подразделений. Потери РФ составили около 100 человек погибшими и ранеными
- На юге Украины артиллерийским обстрелам подверглись Чернобаевка и Херсон. В Каховке российские войска минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Взрыв в Киеве слышали в районе Борщаговка на западной окраине города, пишут местные телеграм-каналы. «Украинская правда» сообщает, что в Киеве работает система ПВО.
В районе Борисполя в Киевской области, по предварительной информации, также работает ПВО.
Украинские телеграм-каналы сообщили о взрыве в Киеве.
В Одессе и Днепре произошли взрывы
Взрыв в Одессе произошел до того, как в городе объявили воздушную тревогу, пишет местное издание «Думская». В нескольких домах выбило стекла.
В городе Днепр произошло четыре взрыва, пишет украинский журналист Анатолий Шарий. В городе в некоторых районах, как сообщается, пропало электричество.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Россия готовит удары по энергетическим объектам
«Враг думает, что ударами по энергетике ослабит нашу оборону и сможет ударить в спину. Это наивная тактика трусливых неудачников, к которой мы готовы», — написал Ермак в телеграм-канале.
Он призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу, которая объявлена во всех регионах Украины.
Летящие ракеты заметили над Харьковской, Полтавской и Черкасской областями. Украинские СМИ сообщают о работе ПВО.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
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В Брянской области, как сообщил вечером 16 ноября губернатор региона Александр Богомаз, двое местных жителей, ехавших в автомобиле, подорвались на мине возле села Азаровка на границе с Украиной.
Сегодня утром губернатоор сообщил, что один из двух пострадавших умер от ран. Второй госпитализирован и получает всю необходимую медицинскую помощь, рассказал Богомаз.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы, касающиеся переговоров об окончании войны в Украине, должны выноситься в публичную плоскость.
Он рассказал журналистам, что получал определенные сигналы от лидеров других стран по поводу возможных переговоров с российской стороной. Как подчеркнул Зеленский, Россия ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны проходить публично, а не кулуарно.
Издание The Bell выпустило расследование об авторах пророссийского телеграм-канала «Рыбарь», который освещает военные действия в Украине. За время войны телеграм-канал набрал почти 1,1 миллиона подписчиков. «Рыбарь» публикует подробные военные сводки и карты боев, а также координаты позиций ВСУ и украинских стратегических объектов.
The Bell утверждает, что установил личность одного из авторов «Рыбаря», а среди его сотрудников есть «военкор» РИА «ФАН». По данным издания, к финансированию «Рыбаря» причастен основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Мы пересказали это расследование.
В ночь на 17 ноября Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и ее проекта «Свободное пространство», сообщается в телеграм-канале газеты.
«Новая газета» приостановила работу 28 марта после того, как получила второе предупреждение Роскомнадзора об упоминании «иностранного агента» без соответствующий маркировки.
После приостановки работы «Новой газеты» некоторые ее сотрудники, уехавшие за границу, стали выпускать «Новую газету. Европа». Вскоре сайт издания заблокировали. В июле оставшиеся в России журналисты запустили журнал «Новая рассказ-газета», но и его заблокировали.
5 сентября Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию СМИ у печатной версии «Новой газеты».
Ящики с боеприпасами возле разрушенной школы на окраине недавно освобожденного села в Херсонской области
В центральных, южных и восточных регионах Украины, а также в Киеве объявлена воздушная тревога
Власти Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областей предупредили жителей об угрозе ракетного удара.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы с нами.