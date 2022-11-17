CNN: у США истощились запасы некоторых вооружений и боеприпасов, которые они обещали поставить Украине

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Соединенные Штаты столкнулись с сокращением запасов некоторых вооружений и боеприпасов, которые они пообещали Украине в рамках военной помощи, пишет CNN со ссылкой на несколько источников в правительстве.

В частности, речь идет о 155-мм артиллерийских боеприпасах и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger. Также источники CNN считают, что могут возникнуть сложности с производством и других вооружений, обещанных Украине, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также ракеты HARM и GMLRS.

Быстро наладить в США производство вооружений и боеприпасов, запасы которых сократились, пока не получается, также как и запросить их у союзников в Европе.

При этом власти США подчеркивают, что безопасность страны ни при каких условиях не будет подвергнута риску и каждая поставка оценивается с учетом ее влияния на стратегические резервы Соединенных Штатов и оборонные планы.

До начала войны в Украине, отмечает CNN, США впервые за много лет не были вовлечены ни в какой вооруженный конфликт — войска из Афганистана и Ирака к тому моменту были выведены, и необходимости в производстве оружия для участия в масштабной войне не было.

«Это становится все труднее и труднее», — заявил CNN конгрессмен Майк Куигли, член комитета по разведке, комментируя поставки вооружений Украине. «Мы думали, что эта война закончится через несколько дней, но сейчас могут пройти годы. В то время, когда глобальные цепочки поставок разрушаются, Западу будет очень трудно удовлетворять потребности на этом очень высоком уровне», — сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, заверил CNN, что США будут продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», добавив при этом, что никакие поставки оружия Украине не снизят обороноспособность Соединенных Штатов.

США — один из главных союзников Украины. После начала войны Соединенные Штаты выделили несколько многомиллиардных пакетов военной помощи Украине, а также запустили для нее программу ленд-лиза, позволяющую поставлять вооружения на условиях аренды или длительной рассрочки.

В конце октября американские СМИ писали со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора «повысил голос» на президента Украины Владимира Зеленского, когда тот попросил США поставлять больше оружия Киеву. Байдена, по данным NBC News, «вывели из себя» слова Зеленского и он дал понять, что президент Украины бы мог проявить больше благодарности за оказываемую помощь, так как американский народ «и так был весьма щедр», а Белый дом и Пентагон «много работали для оказания помощи».

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