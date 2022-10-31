NBC News: Байден говорил Зеленскому, что Украина должна быть более благодарна за военную помощь США

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Президент США Джо Байден «повысил голос» на президента Украины Владимира Зеленского в ходе одного из телефонных разговоров в июне, когда тот попросил США поставлять больше оружия Киеву. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

По данным издания, в начале разговора Байден сказал Зеленскому, что он только что одобрил выделение Украине очередного транша помощи в размере миллиарда долларов, после чего Зеленский начал перечислять необходимые вооружения, которые Киев просил, но еще не получил.

Такие слова, как пишет NBC News, «вывели из себя» американского президента. Байден, «повысив голос», заявил своему собеседнику, что он бы мог проявить больше благодарности за оказываемую помощь, так как американский народ «и так был весьма щедр», а Белый дом и Пентагон «много работали для оказания помощи» Украине.

Перед тем разговором, пишет NBC News, в Белом доме на протяжении нескольких недель росло недовольство тем, что Зеленский в своих публичных выступлениях фокусировался исключительно на том, что не было сделано для помощи Украине — в то время как сами чиновники в Вашингтоне считали, что они делают все, что только могут.

После того разговора Зеленский сделал публичное заявление, где поблагодарил США за «щедрую помощь». С тех пор отношения между президентами только улучшались, пишет NBC News.

В США 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти в середине октября заявлял, что в случае, если его партия получит контроль над Конгрессом, помощь Украине может быть уменьшена. При этом все меньше жителей США испытывают опасения по поводу возможной победы России в войне — с мая этот показатель упал с 55 до 38%.

США — безоговорочные лидеры по объемам военной помощи Украине. На конец октября она оценивается в 27,2 миллиарда долларов. Это в четыре с половиной раза больше, чем суммарная помощь Великобритании (3,7 миллиарда) и (2,5 миллиарда).