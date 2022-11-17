В Украине погиб студент из Замбии, отбывавший срок в российской колонии. Родственники считают, что его могли завербовать в ЧВК Вагнера

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Лемехани Ньиренда Страница «Zambians in Moscow» в Facebook

Министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо 14 ноября сообщил, что в Украине погиб 23-летний замбиец Лемехани Ньиренда, ранее отбывавший наказание в российской тюрьме. По данным министерства, он был убит «на поле боя» 22 сентября. Его тело доставили в Ростов-на-Дону, откуда отправят на родину. Пока остается неясным, как иностранный гражданин оказался на войне в Украине. МИД Замбии потребовал от России объяснений. Журналисты «Би-би-си» поговорили с Музангалу Ньирендой, сестрой погибшего.

Лемехани Натан Ньиренда родился в семье университетских преподавателей в Замбии. В 2019 году он получил государственную стипендию и отправился в Россию изучать основы строительства ядерных объектов. Он учился в Московском инженерно-физическом институте.

Во время учебы Ньиренда подрабатывал курьером, рассказала его сестра. В 2020 году его задержали с посылкой, в которой сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики. По приговору суда он получил девять с половиной лет заключения.

«Мы уверены, он не знал, что находится в посылках, которые он доставлял. Нам он говорил, что не знал об этом. Ему отправляли сообщения, в которых было сказано, где забрать посылку и куда ее доставить», — уверяет Музангалу Ньиренда.

Родственники погибшего считают, что летом 2022 года, после начала войны в Украине, его могли завербовать в для участия в боевых действиях в Украине.

Последний разговор Лемехани Ньиренды с родителями произошел 31 августа. Он сообщил, что больше не в тюрьме, но где он находится, говорить не стал, объяснив, что «это секрет».

«Это вызвало у нас всех большое беспокойство. Мы знали, что он — заключенный в чужой стране, где у него нет никаких прав, мы очень тревожились по поводу происходящего, но он не мог раскрыть подробности, а родители не стали его вынуждать», — рассказала его сестра.

Семья Лемехани Ньиренды после этого разговора обратились к властям Замбии, которые пообещали выяснить его местонахождение. Через несколько месяцев родственникам пришло извещение о его гибели на войне в Украине.

«Он был молод, но они украли у него жизнь. У него было так много планов! Он учился, чтобы вернуться и ухаживать за нашей матерью. Он хотел помогать строить в Замбии новую жизнь. А они его у нас украли. У нас нет ответов, одни лишь вопросы. Почему властям Замбии ничего не было известно о его отправке на войну? Каким образом его завербовали, а семья при этом ничего не знала? Может быть, его запугали и заставили?» — сказала сестра погибшего.

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